Спортът по ТВ в сряда (3 септември)

Спортът по ТВ в сряда (3 септември)

3 Септември, 2025 07:02 696 0

Без футбол в днешния ден

Спортът по ТВ в сряда (3 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров

13:00 Волейбол: четвъртфинал от Световното първенство - МАХ Спорт 2

13:30 Баскетбол: Черна гора – Великобритания - Диема спорт 2

14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11 - Евроспорт 1

16:30 Волейбол: четвъртфинал от Световното първенство - МАХ Спорт 2

16:30 Баскетбол: Литва – Швеция - Диема спорт 2

18:00 Баскетбол: Чехия – Латвия - Нова спорт

18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

20:30 Баскетбол: Финландия – Германия - Диема спорт 2

21:15 Баскетбол: Турция – Сърбия - Диема спорт


