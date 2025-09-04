Новини
Паметната победа на Фетел с Toro Rosso на "Монца" си остава уникална в историята на Формула 1

4 Септември, 2025 22:57 776 2

Дълги години отборът на Toro Rosso използваше двигателите на Скудерията

Паметната победа на Фетел с Toro Rosso на "Монца" си остава уникална в историята на Формула 1 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Паметната победа на Себастиан Фетел с отбора на Toro Rosso в Гран При на Италия през 2008 година продължава да е уникална в историята на Формула 1.

Германецът стигна до победата в едни много трудни условия на пистата „Монца“, превръщайки се в най-младия победител в историята на Формула 1 към този момент. Той държа първото място в тази класация до 2016 година, когато беше изпреварен от Макс Верстапен с победата на нидерландеца в Гран При на Испания.

А успехът на Фетел от преди 17 години е уникален с това, че е единствената победа за клиентски отбор на Ferrari. Дълги години отборът на Toro Rosso използваше двигателите на Скудерията, въпреки че Red Bull разчиташе на тези на Renault, а през 2008, когато все още беше разрешено, двата тима на Биковете дори споделяха своето шаси, но с различни двигатели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Уникално за Ф1 си остава и
    двата еднакви отбора- ЧЕРВЕН БИК❗
    🚘ТОРО РОСО и РЕД БУЛ 🚘

    23:08 04.09.2025

  • 2 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Фетел беше последният пилот от Ф-1 , когото подкрепях. Сега гледам формулата , но ми е все тая, кой ще спечели.

    23:14 04.09.2025

