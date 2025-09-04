Новини
Спорт »
Тенис »
Джокович за дуела с Алкарас: Ако спечели – ще му стисна ръката!

4 Септември, 2025 11:28 907 3

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Ще прекарам малко време и сред природата, за да мога да се подготвя за мача с Карлос

Джокович за дуела с Алкарас: Ако спечели – ще му стисна ръката! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович се класира за полуфиналите на US Open, последния за сезона турнир от Големия шлем, след като преди ден победи Тейлър Фриц в четири сета пред препълнения стадион "Артър Аш".

Това беше 11-та победа за сърбина срещу американеца в също толкова мачове. След нощ, в която със сигурност не е заспал рано, Джокович реши да не тренира в сряда в комплекса в Куинс, а да се върне там в четвъртък, ден преди полуфинала срещу Карлос Алкарас.

За разлика от предишните си два мача срещу Нори и Щруф, Новак Джокович не потърси помощ от физиотерапевт заради контузия в гърба, но на пресконференцията след триумфа над Фриц подчерта, че ще използва двата почивни дни преди всичко за възстановяване.

"Ще се съсредоточа върху възстановяването. Ще прекарам малко време и сред природата, за да мога да се подготвя за мача с Карлос", заяви Новак Джокович

Алкарас играе страхотно в Ню Йорк, безпроблемно стигна до полуфиналите и е един от двамата основни претенденти за титлата на US Open. Въпреки това последните две срещи помежду им - на финала на Олимпийските игри в Париж 2024 и на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, бяха спечелени от 38-годишния Джокович. Сърбинът и испанецът досега са изиграли осем двубоя, като Ноле води в преките сблъсъци с 5:3.

"Той играе страхотно, всички видяха това, но аз няма да изляза на корта, развявайки бяло знаме. Ще изляза с увереност и вяра, че ще победим. Все пак, ако той победи, ще му стисна ръката и ще продължа напред", каза Ноле пред сръбските медии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    9 0 Отговор
    Ноле е великан!

    11:31 04.09.2025

  • 2 зевзек

    0 9 Отговор
    печели ли, печели цял народ, сръбския, непрекъснато го превъзнасят тоя грозник, прилича на някой дедак, изглежда поне 20 години по стар от възрастта си

    Коментиран от #3

    11:48 04.09.2025

  • 3 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "зевзек":

    Патенце, ти не си зевзек.
    Завистник си.
    А Ноле е най-големият тенисист в досегашната история на този спорт.
    Иде ти множко, нали?

    13:01 04.09.2025

Новини по спортове:
