Никола Цолов ще кара във Формула 2

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще кара през следващия сезон във Формула 2. Това стана ясно, след като от сайта на автомобилното състезание с болиди с открити гуми и без таван, подобни на тези във Формула 1, но с много по-малка мощност и размери, направиха секция с неговото име, пише NOVA.

Цолов, който този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, разкри, че това ще е последното му състезание там. Все още не е ясен отборът на българина във Формула 2.

Роден на 21 декември 2006 г. в София. Започва спортния си път на 9‑годишна възраст, когато баща му го води на картинг състезание и на спортен лагер в НСА, където единствено бивш формула пилот забелязва потенциала му.

Професионално тренира в картинг академия в Кюстендил през 2016–2017 г. Става двукратен републикански шампион в клас „Мини“ през 2016 и 2017 г.; постига победи и във възрастови състезания в Гърция и Румъния

През 2018 г. преминава към италиански картинг шампионат, а през 2019 г. печели WSK Open Cup 60. През 2021 г. участва в престижното състезание 24 часа в Дубай заедно с Фернандо Алонсо, завършвайки на трето място

Присъединява се към отбора Campos Racing, спонсориран от академията на Alpine и Фернандо Алонсо. Дебютира като новобранец, печелейки и класирайки се шампион за сезон 2022, с впечатляващи 13 победи от 21 старта, 15 полпозишъна и 17 най‑бързи обиколки.

През сезон 2023 става пилот на ART Grand Prix в FIA F3, завършвайки 22‑ри в крайното класиране. През 2024 остава с ART, постигайки 3 победи и завършва 11‑ти в генералното класиране, включително исторически победи в Монте Карло и Шпилберг.

През март 2022 става част от Alpine Academy, а от 2025 г. е привлечен към Red Bull Junior Team и преминава към Campos Racing във Формула 3.

Прозвището „Българският лъв“ получава ранно, още от картинг клуба. Цолов пример за дисциплина, воля и бързина – качества, които го нареждат сред най‑големите млади таланти в моторните спортове.