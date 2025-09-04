Новини
"Marca" за Георги Аспарухов: "По-голям от Стоичков"

4 Септември, 2025 14:57 974 17

Авторитетното испанско издание отделя специално внимание на българската футболна легенда

"Marca" за Георги Аспарухов: "По-голям от Стоичков" - 1
Снимка: „Marca“
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Авторитетното испанско издание „Marca“ отделя специално внимание на българската футболна легенда Георги Аспарухов - Гунди в навечерието на световната квалификация между България и Испания на Националния стадион „Васил Левски“, пише dsport.bg.

Материалът е изключително обширен и е озаглавен „По-голям от Стоичков“.

„Георги Аспарухов, звездата от края на 60-те години, е номер едно за българите и споменът за него се съпротивлява на героите от Световното първенство през 1994 г.“, пише в началото на материала.

„Историята на българския национален отбор достига своя връх на Световното първенство през 1994 г. В САЩ поколението, водено от Христо Стоичков, достига полуфиналите, след като изпреварва Аржентина в груповата фаза и елиминира Мексико и Германия в елиминационните кръгове. България щеше да бъде съперник на Испания на Клементе в полуфиналите, но вместо това се изправи срещу Италия. Два гола на Роберто Баджо за по-малко от пет минути (21' и 25') сложиха край на българското приключение, въпреки че отборът на Стоичков постави италианците в затруднение след гола на нападателя от дузпа преди почивката. В крайна сметка България, в разгара на бунт, завърши на четвърто място.“

„Въпреки това, в сърцата на българите има един футболист, който беше звездата на страната, когато героите от 1994 г. са още деца. На 30 юни 1971 г. Пламен Николов – най-възрастният от експедицията в САЩ – е на 9 години. На този ден в ужасна катастрофа загива Георги Аспарухов. Повече от половин милион души присъстват на погребението на този, който и до днес се счита за най-големия талант, роден в България”, пише „Marca“.

„Левски, неговият живот

Началото на един кратък живот – само 28 години – започва в столицата на страната. На 4 май 1943 г. в София се ражда момче, което скоро започват да наричат Гунди, съкращение от името му.

По улиците на квартал Редута расте момче, което от рано показва, че е родено за спорта. Физическите му данни се открояват както във футбола, така и във волейбола, любимите му спортове. В същото време цветовете му са ясни: синьото на Левски, клуба, носещ името на българския герой срещу османците (Васил Левски) и който по времето на подчинението на София на Москва е преименуван на Динамо. След смъртта на Сталин клубът възвръща първоначалното си име.

На 15 години фамилията Аспарухов се присъедини към отбора, чийто стадион носи неговото име от 1971 г. по желание на народа. Треньорите на Левски остават изумени от това, което виждат.“

„На 17 години дебютира в Първа лига, но не е сигурен. Харесва волейбола толкова, колкото и футбола, а във футбола има прекалено много шум около него. Освен това ритниците и мръсотията – не само на терена – го отблъскваът. Но в крайна сметка го приема като предизвикателство.“

„Националният отбор се появява рано в живота му, макар и в началото като защитник. Докато на турнир в Австрия не отбелязва великолепен гол и оттогава се открива като изключителен нападател. Никога повече не играе като защитник“, се казва в материала на „Marca“.

„Военната служба и световните първенства

Военната служба го отдалечи от Левски. Беше изпратен в Пловдив и започна да играе за Ботев. Оттам си тръгва като шампион за Купата, вицешампион в първенството и с етикета на национална звезда. Това го отведе на Световното първенство в Чили през 1962 г. Аспарухов е само на 19 години. Щеше да играе още на две: в Англия (1966) и Мексико (1970).

Името Гунди стана известно в цяла Европа. „Бих искал винаги да имам нападател като него до себе си“, казва Еусебио, след като Бенфика се измъчи да елиминира Левски в Купата на Европейските шампиони през 1965 г.: 2:2 в София, с гол на Аспарухов, и 3:2 на „Да Луш“, с два гола на българина.

Неговото „не“ на Милан

Две години по-късно Левски беше разгромен от Милан – който в крайна сметка спечели Купата на носителите на купи – в първия кръг. Въпреки резултата 5:1 на „Сан Сиро“, „росонерите“ бяха очаровани от нападателя на противника. Тук влиза в игра легендата. Да се измъкне играч от източна страна е почти невъзможно. Но в България все още се помни фразата, която според преданието Аспарухов е изрекъл, когато е разбрал, че Милан го иска: „Има една страна, която се нарича България. В тази страна има отбор, който се нарича Левски, за който вие нищо не знаете. Но това е моето място. Тук съм роден и тук ще умра.

Смъртта

На 30 юни 1971 г., с разрешението на клуба, Гунди и Никола Котков – негов съотборник в Левски и в националния отбор – се качват в колата му, за да пътуват до Враца и да играят мач в чест на 50-годишнината на клуба в този град.

На 120 километра през планинска местност. Зареждат бензин и взимат стопаджия, преди камион да се блъсне челно в колата им. Колата изгоря, а тримата пътници загиват на място.

Повече от половин милион души присъстват на погребението на националния герой. Той беше само на 28 години“, завършва материалът на „Marca“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По голям е само на години

    28 6 Отговор
    По никой друг параметър няма база за сравнение

    14:59 04.09.2025

  • 2 Гост

    16 16 Отговор
    Гунди не го знам какъв е бил, умрял е преди да се родя. Стоичков, какъвто и футболист да е бил, е абсолютен отпадък, който, след като навред обясняваше как България нищо не му била дала, сега за стотинките на супермаркетите и грозните дрешки, дето се мъчи да продава, стана голям българин. Измет са такива, не хора за пример...

    15:02 04.09.2025

  • 3 КзЛи

    19 4 Отговор
    Я пак?? На какво? На височина ли?

    15:10 04.09.2025

  • 4 Сатана Z

    18 10 Отговор
    Майорът от ДС Аспарухов е участвал на 3 световни и не е вкарал нито един гол ,докато кауна Стоичков стана голмайстор на СП 1994 със 7 гола.

    Коментиран от #11

    15:11 04.09.2025

  • 5 Некой си

    11 13 Отговор
    Гунди и Котков бяха хора! Стоичков - говедо!

    15:19 04.09.2025

  • 6 Ех, колко жалко е да си говедо

    8 7 Отговор
    Пияния убиец на Котков и стопаджията няма Как да е голям.....

    15:19 04.09.2025

  • 7 Петър

    11 9 Отговор
    Ако беше по-голям нямаше да има нужда да се споменава Стоичков, за да се оценява. Нещо постиженията много оскъдни 3 гола в 2 мача и отпадане и отказал уж на Милан. А отсреща златна топка, второ място на златна топка, голмайстор на световно, златна обувка и купища отборни успехи, включително 4-то място на световно.Нерде Лондон, нерде Лом

    Коментиран от #10

    15:19 04.09.2025

  • 8 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    Уважавам и съм благодарен и на двамата! Но Марка е мадридско издание и като фен на Реал си признавам,че рядко са безпристрастни! В случая искат да жегнат вечния съперник!

    15:22 04.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    8 3 Отговор
    Не вярвам някой друг бг ритнитопковец да събере на погребението си половин милион души .той не бе само великолепен футболист а великолепен човек .затова може биГоспод такива хора ги прибира рано да не се мъчат с нечовеците

    15:23 04.09.2025

  • 10 Рошко

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    Алаакош ,кога е умрял е бил на 28

    15:25 04.09.2025

  • 11 Фен

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    За 6 гола знам, ама на кой отбор вкара седмия ще ми помогнеш ли.

    15:32 04.09.2025

  • 12 Цесекар

    5 3 Отговор
    Така е. Гунди беше интелигентен футболист такъв като човек. Скромен, възпитан. Като футболист беше не само голмайстор, нои креативен нападател. Играеше с душа и сърце. Гунди е много нива над Стоичков.

    15:54 04.09.2025

  • 13 Пешо

    3 2 Отговор
    Който се е допрял до Г. Аспарухов знае какъв човек беше.ЧОВЕК !!!! И Х.Стоичков е е голям играч,но като човек не може да се мери с Гунди. За да се усети това е достатъчно да се види колко хора присъстваха на погребението.

    15:57 04.09.2025

  • 14 Левски винаги е бил отбора на народа!

    4 3 Отговор
    Няма отбор с по голяма публика и по истински обичаща, народът с пари от джоба си измъкна Левски от фалит , не го остави и за миг , както се случи с измислените изкуствени отборчета без достойнство и спортсменство, ако изобщо знаят какво е , с мошеничество се размножиха вместо да фалират , и въпреки това двете не правят и 1/2!

    Коментиран от #15

    16:01 04.09.2025

  • 15 Хехе

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Левски винаги е бил отбора на народа!":

    Добре, че беше Ишиш и Една голяма Ти…Ква.
    Отбора на всички … урви
    Айде удри чело у земята и споменавай спасителите ви с добро

    16:07 04.09.2025

  • 16 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Кът Ицата не се е раждал и няма да се роди барем 100г. тук

    16:08 04.09.2025

  • 17 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор
    Аспарухов е голям авторитет и трябва да си го обичаме. Но такива спорове са безсмислени. Няма как да сравняваме БГ играч, който и да той, с БГ играч с кариера в чужбина, който е част от световния елит. Хайде малко по-сериозно, а! Да не се окажат накрая прави проф. Христов и ББ за "матряла"? Защо им наливате вода в мелниците, а после се сърдите???

    16:24 04.09.2025

