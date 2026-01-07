НАП и КЗП продължават със засилените проверки заради еврото

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.
Проверките се извършват в цялата страна в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги.
Инспекторите проверяват цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.
Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.
От утре започват проверки и в зимните курорти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
