НАП и КЗП продължават със засилените проверки заради еврото

НАП и КЗП продължават със засилените проверки заради еврото

7 Януари, 2026 08:11 323 4

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.

Проверките се извършват в цялата страна в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги.

Инспекторите проверяват цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.

От утре започват проверки и в зимните курорти.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само така

    1 0 Отговор
    Има да хвърчат едни пачки под масата

    08:14 07.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Пълна пародия

    08:19 07.01.2026

  • 3 побърканяк

    0 0 Отговор
    какво стана с магазините за хората превърнаха в щандове, а утре ще станат масичка за хората.

    08:21 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

