Новини
Спорт »
Други спортове »
Стефани и Габриела Стоеви оглавиха европейската ранглиста по бадминтон при женските двойки

Стефани и Габриела Стоеви оглавиха европейската ранглиста по бадминтон при женските двойки

7 Януари, 2026 07:31 379 1

  • стефани стоева-
  • габриела стоева-
  • бадминтон-
  • европейска ранглиста-
  • женски двойки-
  • калояна налбантова-
  • христо попов-
  • тома джуниор попов-
  • спортни новини-
  • българия

При дамите Калояна Налбантова заема десетата позиция

Стефани и Габриела Стоеви оглавиха европейската ранглиста по бадминтон при женските двойки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сестри Стоеви – Стефани и Габриела – започват 2026 година като безспорни лидери в европейската бадминтон ранглиста при женските двойки.

Динамичното дуо, което вече се окичи със злато от европейското първенство и зае престижното пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, натрупа внушителните 58 268 точки, с което изпревари всички конкуренти на Стария континент.

В индивидуалната надпревара при дамите Калояна Налбантова също се нарежда сред най-добрите – тя заема десетата позиция с 29 215 точки. Водачка в тази категория е датчанката Миа Блихфелд, която събра 49 950 точки и продължава да доминира на европейската сцена.

При мъжете, датският ас Андерс Антонсен е недостижим на върха с 95 213 точки.

Интересен факт е, че българските братя Христо и Тома Джуниор Попов, които се състезават с френски паспорти, също са сред водещите имена – Христо е втори с 78 740 точки, а Тома Джуниор – четвърти с 55 101.

В категорията на мъжките двойки първото място е за датския тандем Андерс Расмусен и Ким Аструп, докато при смесените двойки френската двойка Делфин Делрю и Том Жикел диктува темпото.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тесльо слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    07:33 07.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ