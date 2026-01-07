Стефани и Габриела Стоеви оглавиха европейската ранглиста по бадминтон при женските двойки

Сестри Стоеви – Стефани и Габриела – започват 2026 година като безспорни лидери в европейската бадминтон ранглиста при женските двойки.

Динамичното дуо, което вече се окичи със злато от европейското първенство и зае престижното пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, натрупа внушителните 58 268 точки, с което изпревари всички конкуренти на Стария континент.

В индивидуалната надпревара при дамите Калояна Налбантова също се нарежда сред най-добрите – тя заема десетата позиция с 29 215 точки. Водачка в тази категория е датчанката Миа Блихфелд, която събра 49 950 точки и продължава да доминира на европейската сцена.

При мъжете, датският ас Андерс Антонсен е недостижим на върха с 95 213 точки.

Интересен факт е, че българските братя Христо и Тома Джуниор Попов, които се състезават с френски паспорти, също са сред водещите имена – Христо е втори с 78 740 точки, а Тома Джуниор – четвърти с 55 101.

В категорията на мъжките двойки първото място е за датския тандем Андерс Расмусен и Ким Аструп, докато при смесените двойки френската двойка Делфин Делрю и Том Жикел диктува темпото.