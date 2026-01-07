Новини
Кот д’Ивоар се класира за четвъртфиналите на Купата на Африка след убедителна победа

Кот д’Ивоар се класира за четвъртфиналите на Купата на Африка след убедителна победа

7 Януари, 2026 07:58

Тимът отстрани Буркина Фасо

Кот д’Ивоар се класира за четвъртфиналите на Купата на Африка след убедителна победа - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

Кот д’Ивоар се нареди сред осемте най-добри отбора в Купата на африканските нации. В двубой, игран в Маракеш, Мароко, иворианците разгромиха Буркина Фасо с категоричното 3:0, демонстрирайки силна игра и тактическа дисциплина.

В 20-ата минута крилото Амад Диало откри резултата, разпалвайки надеждите на феновете. Малко по-късно, в 32-ата минута, Ян Диоманде удвои аванса на своя тим след прецизна асистенция от Диало. Финалният щрих постави Базумана Туре в 87-ата минута, който с хладнокръвно изпълнение оформи крайния резултат.

След този убедителен успех, Кот д’Ивоар ще се изправи срещу Египет в четвъртфиналната фаза на турнира. Мачът е насрочен за събота от 21:00 часа българско време.


