Сидни Суини, новата сексбомба на Холивуд, лъсна чисто гола (СНИМКА)

7 Януари, 2026 07:42 1 961 11

Сидни Суини, новата сексбомба на Холивуд, лъсна чисто гола (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сидни Суини стана звездата в най-новия брой на списание W.

28-годишната актриса се появи в ролята на известната сцена със смъртта на Шърли Ийтън в „Голдфингър“ от поредицата за Джеймс Бонд. Героинята умира от задушаване на кожата си, след като е боядисана в златно във филма от 1964 г., пише marica.bg.


В допълнение към снимките, тя даде дълго интервю, което засяга темите за нейната смелост, семейството, славата и развитието на кариерата ѝ.


  • 1 Гретиния

    3 0 Отговор
    Ох , лъсна , лъсна.......я......и пръсна!

    07:51 07.01.2026

  • 2 Никва тръпка..

    7 1 Отговор
    Все едно е облечена.

    07:52 07.01.2026

  • 3 Блатен Асечки

    0 5 Отговор
    Синди Свини

    07:53 07.01.2026

  • 4 Обичам

    4 3 Отговор
    Да раздвижвам такива бонбончета, млади и секси.

    07:59 07.01.2026

  • 5 Жалко, не бива

    2 3 Отговор
    Нещо не можа да ми стане.

    Коментиран от #6

    07:59 07.01.2026

  • 6 Пробвай

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Жалко, не бива":

    Да се отъркаш о някой паветник!

    08:11 07.01.2026

  • 7 Как се умира

    4 0 Отговор
    от задушаване на кожата?

    Сидни явно е развила умения да диша с кожата си, ако горните й дихателни пътища са заети с друго!🫣

    08:11 07.01.2026

  • 8 Питане

    1 1 Отговор
    "гола"... - само по парфюм ли ?

    08:14 07.01.2026

  • 9 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Е то още в първият сериал в който се снима си беше гола и то няколко пъти, а че е новата сексбомба много може да се спори, едни увиснали сиси не пряват бомба

    Коментиран от #10

    08:15 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Бай Дончо, какво каза по въпроса, ще има ли сделка или отвличане?

    08:19 07.01.2026