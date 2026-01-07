Сидни Суини, новата сексбомба на Холивуд, лъсна чисто гола (СНИМКА)

Сидни Суини стана звездата в най-новия брой на списание W.
28-годишната актриса се появи в ролята на известната сцена със смъртта на Шърли Ийтън в „Голдфингър“ от поредицата за Джеймс Бонд. Героинята умира от задушаване на кожата си, след като е боядисана в златно във филма от 1964 г., пише marica.bg.
В допълнение към снимките, тя даде дълго интервю, което засяга темите за нейната смелост, семейството, славата и развитието на кариерата ѝ.
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гретиния
07:51 07.01.2026
2 Никва тръпка..
07:52 07.01.2026
3 Блатен Асечки
07:53 07.01.2026
4 Обичам
07:59 07.01.2026
5 Жалко, не бива
Коментиран от #6
07:59 07.01.2026
6 Пробвай
До коментар #5 от "Жалко, не бива":Да се отъркаш о някой паветник!
08:11 07.01.2026
7 Как се умира
Сидни явно е развила умения да диша с кожата си, ако горните й дихателни пътища са заети с друго!🫣
08:11 07.01.2026
8 Питане
08:14 07.01.2026
9 ООрана държава
Коментиран от #10
08:15 07.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъхъ
08:19 07.01.2026