Ювентус с убедително 3:0 срещу Сасуоло

Ювентус записа убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Сасуоло на „Мапей Стейдиъм“ в среща от 19-ия кръг на Серия А. С трите точки тимът от Торино отново се изкачи на четвъртата позиция с актив от 36 точки, докато Сасуоло остава 11-и с 23.

Гостите започнаха по-активно и още в 10-ата минута Кенан Йълдъз бе близо до откриване на резултата, но ударът му към долния ъгъл бе отразен от Ариянет Мурич. Малко по-късно Андреа Камбиазо опита добавка, която обаче премина встрани от вратата.

В 16-ата минута Ювентус поведе след куриозна ситуация. Пиер Калулу центрира от дълбочина, топката рикошира в гърба на Тарик Мухаремович и излъга Мурич – 1:0 за „Старата госпожа“.

До почивката Йълдъз още два пъти бе спрян от вратаря на домакините, като турският национал отправи опасни удари от дистанция, но резултатът остана непроменен.

След почивката Ювентус реши всичко в рамките на минута. В 62-ата Джонатан Дейвид изведе Фабио Мирети очи в очи с вратаря, а халфът хладнокръвно удвои. Само секунди по-късно Дейвид се възползва от нова ситуация в наказателното поле и оформи крайното 3:0.

До края канадецът имаше още един шанс, но стреля над вратата, а в 83-ата минута Сасуоло стигна до първия си по-сериозен удар, когато Лука Липани тества Микеле Ди Грегорио, който спаси без проблем.