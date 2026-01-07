Къде отиват левовете и стотинките, след като излязат от обращение

Левовете и стотинките, които постепенно ще излязат от обращение, ще бъдат унищожавани, за да се предотвратят злоупотреби и измами чрез повторната им употреба.
„Количеството на банкнотите в левове, които в момента са в обращение, е около 640 тона, което се равнява на приблизително 32 тира. Общото тегло на монетите пък достига 7700 тона – това са над 385 тира. Всички банкноти и монети, които бъдат изтеглени от обращение, ще бъдат унищожени“, разясни още през декември главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков.
Монетите ще преминават през процес на демонетизация със специализирани машини, при който изображенията върху тях ще бъдат напълно заличени, а самият метал ще се превърне в скрап. Този скрап ще бъде продаван от БНБ. Няма риск монетите да бъдат използвани за изработка на евромонети, тъй като използваните метали и сплави са различни.
Банкнотите ще се унищожават чрез необратимо нарязване на фини ленти, след което ще бъдат брикетирани. Процесът ще се извършва със собствено оборудване на БНБ и при засилени мерки за сигурност, така че да се изключи възможността банкноти да попаднат в ръцете на лица, които биха се опитали да ги обменят в банки срещу евро.
Подобни действия са стандартна практика и се прилагат винаги при изтегляне от пазара на повредени или фалшиви банкноти и монети, за да не могат те отново да влязат в обращение и да бъдат използвани за измамни цели.
Още през март 2025 г. централната банка обяви търг за купувач на 7,7 млн. тона метален скрап. Към онзи момент наличните монети възлизаха на около 52 хил. тона, а останалите 7,6 млн. тона ще се получат след стопяването на всички монети, изтеглени от обращение във връзка с присъединяването на България към еврозоната.
Съгласно условията договорът ще бъде със срок от пет години, като скрапът ще се предлага на отделни партиди с минимално количество от 10 тона. Купувачът ще поеме ангажимента да транспортира метала от базите на БНБ в София, Пловдив и Варна, както и да го претопи, без да има право да възстановява, сглобява или по какъвто и да е начин да произвежда български монети.
По данни на БНБ средно в обращение се намират около 3,3 млрд. броя монети. Най-голям е делът на монетите от 1 и 2 стотинки – съответно над 917,8 млн. и 862,7 млн. броя. Едностотинковата монета тежи 1,8 грама, а двустотинковата – 2,5 грама. Металните монети от 2 лева са значително по-малко – 97,1 млн. броя, но всяка от тях тежи по 9 грама.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Иван
07:57 07.01.2026
11 Как
08:01 07.01.2026
12 Да бе
Не всички ще бъдат унищожени, защото някой ще ги запазят за спомен
08:09 07.01.2026
13 ма ДУРО
Късито "достойнство", + докараните от северо-изток орди от една "другарка" ще се опитат отново да сътворят отколешната мечта на петолъчниците за "16-та" Заддунайская...
08:10 07.01.2026
14 ООрана държава
08:16 07.01.2026
15 Еврото го нямааа!
08:16 07.01.2026
16 Интересно.
Коментиран от #18
08:18 07.01.2026
17 ЕВРОТО ДОЙДЕ
СВИНЕТЕ КВИЧАТ
08:20 07.01.2026
18 Преход
До коментар #16 от "Интересно.":Кога това?
08:21 07.01.2026
19 1234
08:22 07.01.2026