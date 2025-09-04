Анас Маздрашки стартира с безпроблемна победа в Испания

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей за мъже в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин спечели с 6:3, 6:3 за малко повече от час и половина срещу представителя на домакините Карлос Хиралди.

Маздрашки изостана с 0:3 в началото на мача, но спечели следващите 11 гейма по пътя си към крайната победа.



Маздрашки, който е част от разширения състав на националния отбор на България за Купа "Дейвис", ще играе срещу поставения под №6 Франсиско Роча (Португалия) за място на четвъртфиналите.