Важно решение за бъдещето на Ендрик след ключова среща в испанската столица

24 Октомври, 2025 20:12 396 0

Реал Мадрид ще преотстъпи под наем бразилеца

Важно решение за бъдещето на Ендрик след ключова среща в испанската столица - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Бъдещето на младата бразилска сензация Ендрик бе окончателно изяснено след важна среща в Мадрид. Вчера представители на талантливия нападател седнаха на масата за преговори с изпълнителния директор на Реал Мадрид – Хосе Анхел Санчес, за да обсъдят следващите стъпки в кариерата на 19-годишния футболист. Според информация на популярното испанско предаване „Ел Чирингито“, двете страни са постигнали съгласие: Ендрик ще бъде преотстъпен на друг европейски клуб през зимния трансферен прозорец.

Интересното е, че в договора ще има специални условия – новият отбор на младока няма да бъде от Ла Лига, а завръщане в родната Бразилия също не стои на дневен ред, въпреки апетитния интерес от страна на Палмейрас.

Ръководството на „белия балет“ първоначално е предпочитало да изпрати Ендрик в друг испански тим, но желанието на играча и неговия екип е категорично – следващата му дестинация трябва да бъде клуб, който се състезава в Шампионската лига или Лига Европа. Това автоматично изключва английските Манчестър Юнайтед, Уест Хам и Брайтън, които макар и спрягани за фаворити, не участват в европейските турнири този сезон.

Сред потенциалните нови пристанища за Ендрик се нареждат имената на Астън Вила, Нюкасъл, Ювентус и Олимпик Марсилия – все отбори, които отговарят на високите изисквания на младия нападател и неговия щаб.

От началото на сезона Ендрик все още не е записал нито една минута с екипа на Реал Мадрид.


