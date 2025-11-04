Иван Иванов отпадна още на старта в Атина

Иван Иванов загуби в първия кръг на тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов отстъпи с 4:6, 2:6 от №117 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия). Срещата продължи 75 минути.



Това беше дебют за Иван Иванов на ниво АТР. 17-годишният българин получи "уайлд кард" за участие в надпреварата на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград.



33-годишният Ханфман пък премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Германецът е достигал до №45 в световната ранглиста за мъже и може да се похвали с два ATP финала.



Българинът допусна пробив във петия гейм срещу Ханфман и не успя да го върне до края на сета за крайното 4:6. Иванов беше пробит на старта на втория сет, а в следващия гейм пропусна точка за връщане на пробива. Световният №1 при юношите допусна още пробив за 1:4, а след това отстъпи с крайното 2:6.