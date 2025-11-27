Роналдо създава частен клуб в Мадрид, забранява телефоните и снимките

Kристиано Роналдо бавно се приближава към края на футболната си кариера, като същевременно разширява бизнеса си. Той е натрупал значителни доходи извън футбола, включително собствена линия парфюми и различни рекламни материали, а сега се готви да открие частен клуб в Мадрид.

Роналдо създава частния клуб за членове Vega с бизнес партньори, които ще участват в разработването на проекта. Пространството от 1000 квадратни метра ще съчетава частни офиси, коуъркинг пространство и студио за подкасти. Ще функционира и Винен клуб, предлагащ частни вина за взискателна публика.

Най-интересното е, че ще има политика за забрана на мобилни телефони и снимки, за да се гарантира пълна поверителност.

Цените на членството в този клуб са доста високи. Младите хора под 35 години получават отстъпка: 1500 евро годишно, плюс такса за първоначално членство от 1000 евро. Стандартното членство струва 2400 евро годишно плюс такса от 2000 евро.

Най-скъпото членство струва еднократна такса от 15 000 евро, която включва доживотен достъп, приоритетни резервации и персонализирани изживявания.