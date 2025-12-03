Новини
Реал Мадрид с бляскава победа в Билбао

3 Декември, 2025 22:08 493 0

Триумфът върна самочувствието и усмивките на мадридските футболисти и техните привърженици

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид разгроми Атлетик Билбао с категоричното 3:0 в 19-ия кръг на Ла Лига. Гостите от Мадрид демонстрираха класа и хладнокръвие, а звездата на тима Килиан Мбапе отново бе в центъра на събитията.

В седмата минута френският нападател даде тон на срещата, възползвайки се от прецизно подаване на Трент Александър-Арнолд, за да открие резултата. Динамиката на играта не стихна и малко преди почивката, в 42-ата минута, Едуардо Камавинга удвои преднината на мадридчани след майсторска асистенция от Мбапе.

След подновяването на играта Реал Мадрид не намали темпото. В 59-ата минута Мбапе отново се разписа, с което фиксираха крайното 3:0.

С този успех „кралският клуб“ прекъсна неприятната си серия от три поредни равенства в шампионата и се изкачи на второ място във временното класиране с 36 точки – само на една зад лидера Барселона. Атлетик Билбао остава осми с 20 точки, колкото има и Хетафе, но с по-лоша голова разлика.



