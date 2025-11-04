Новини
Даниил Медведев се отказа от турнира в Метц

4 Ноември, 2025 20:31 521 0

Неговото място беше заето от местния представител Юго Бланше

Даниил Медведев се отказа от турнира в Метц - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Руският тенис ас Даниил Медведев обяви, че няма да участва в тазседмичния турнир на закрито във френския град Метц. Решението на звездата, който в момента заема 12-ото място в класацията на ATP, идва на фона на разочароващия му сезон и минималните шансове за класиране на престижните Финали в Торино.

Медведев, който през тази година успя да спечели само една титла – и то от по-ниското ниво на ATP 250, явно е решил да насочи усилията си към подготовка за следващия сезон. Липсата на мотивация, породена от невъзможността да се бори за място сред най-добрите осем в света, вероятно е наклонила везните към отказването му от надпреварата във Франция.

Внезапното оттегляне на руснака отвори врата за местния представител Юго Бланше, който получи възможността да се изяви пред родна публика. За съжаление, младият французин не успя да се възползва максимално от шанса си и отстъпи с 0:2 сета на изгряващата американска звезда Лърнър Тиен.


