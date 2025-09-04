Ювентус планира дългосрочно бъдеще с Кенан Йълдъз

Ювентус предприема решителни стъпки към осигуряване на бъдещето на един от най-обещаващите си млади таланти – Кенан Йълдъз. Италианският гранд вече е в напреднала фаза на разговори с агентите на турския нападател, като целта е удължаване на настоящия му контракт, който изтича през 2029 година, съобщава авторитетното издание Gazzetta dello Sport.

Въпреки че договорът на 20-годишния футболист е дългосрочен, „бианконерите“ са решени да го задържат още по-дълго в Торино, като планират да добавят поне още една година към споразумението. Според източници, срещите между двете страни протичат в изключително позитивна атмосфера, а финализирането на сделката изглежда въпрос на време – очаква се всичко да бъде официално обявено в близките седмици.

Йълдъз вече се превърна в неизменна част от състава на Юве, като впечатлява с динамичната си игра и зрялост на терена. Самият футболист не крие задоволството си от престоя в Торино, определяйки клуба като перфектното място за своето развитие.

Ръководството на „старата госпожа“ вижда в лицето на младия турчин не само бъдеща звезда на световната сцена, но и силен маркетингов актив, способен да вдъхнови ново поколение фенове.

През настоящия сезон в Серия А Кенан Йълдъз вече записа 2 участия, като се отчете с 4 удара към вратата, 2 асистенции и общо 184 минути на терена. Впечатляващото е, че досега не е получил нито един жълт картон – доказателство за неговата дисциплина и адаптация към високите изисквания на италианския футбол.