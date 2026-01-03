Добруджа готви сензационен трансфер: Голмайстор, разписвал се срещу Икер Касияс, идва в Добрич!

Добруджа даде сериозна заявка за зимния трансферен прозорец, като загатна за привличането на истинска звезда. Клубът от Добрич разпали любопитството на феновете, след като в официалната си Facebook страница намекна, че първото им ново попълнение ще бъде нападател, който е успял да преодолее не кого да е, а самия Икер Касияс – легендарния страж на Реал Мадрид и испанския национален отбор.

"Очаквайте скоро... първият зимен трансфер. Голмайстор, вкарвал на Икер Касияс", гласи мистериозното съобщение на клуба, което предизвика буря от коментари и догадки сред запалянковците.

Засега ръководството пази в тайна името на футболиста, но очакванията са, че става дума за играч с впечатляваща визитка и опит на голямата сцена.

Добруджа се намира в трудна ситуация – тимът заема последното 16-о място в Първа лига с едва 12 точки след края на есенния дял – надеждите за спасение се възраждат с подобни амбициозни ходове.

Припомняме, че отборът е без старши треньор, след като Атанас Атанасов напусна поста си, което прави зимната селекция още по-ключова за бъдещето на клуба.