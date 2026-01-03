Новини
Добруджа готви сензационен трансфер: Голмайстор, разписвал се срещу Икер Касияс, идва в Добрич!

Добруджа готви сензационен трансфер: Голмайстор, разписвал се срещу Икер Касияс, идва в Добрич!

3 Януари, 2026 09:12

Засега ръководството пази в тайна името на футболиста

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа даде сериозна заявка за зимния трансферен прозорец, като загатна за привличането на истинска звезда. Клубът от Добрич разпали любопитството на феновете, след като в официалната си Facebook страница намекна, че първото им ново попълнение ще бъде нападател, който е успял да преодолее не кого да е, а самия Икер Касияс – легендарния страж на Реал Мадрид и испанския национален отбор.

"Очаквайте скоро... първият зимен трансфер. Голмайстор, вкарвал на Икер Касияс", гласи мистериозното съобщение на клуба, което предизвика буря от коментари и догадки сред запалянковците.

Засега ръководството пази в тайна името на футболиста, но очакванията са, че става дума за играч с впечатляваща визитка и опит на голямата сцена.

Добруджа се намира в трудна ситуация – тимът заема последното 16-о място в Първа лига с едва 12 точки след края на есенния дял – надеждите за спасение се възраждат с подобни амбициозни ходове.

Припомняме, че отборът е без старши треньор, след като Атанас Атанасов напусна поста си, което прави зимната селекция още по-ключова за бъдещето на клуба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Флорентино Перез

    0 0 Отговор
    Трябва да е на възрастта на Роналдо и Лука Модрич. Те играеха с Касияс когато бяха млади.

    09:56 03.01.2026

