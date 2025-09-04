Новини
Новак Джокович с нов исторически рекорд в тениса – уникално постижение на US Open

4 Септември, 2025 20:36 996 2

Той стана първият и единствен тенисист, който е записал над 95 победи на всеки един от четирите престижни турнира от Големия шлем

Новак Джокович с нов исторически рекорд в тениса – уникално постижение на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на тениса отново е в плен на магията наречена Новак Джокович! Сръбският ас продължава да пренаписва историята на спорта, като този път постави поредния си феноменален рекорд по време на Откритото първенство на САЩ 2025.

С достигането си до полуфиналите в Ню Йорк, Джокович стана първият и единствен тенисист, който е записал над 95 победи на всеки един от четирите престижни турнира от Големия шлем – истинско чудо, което никой друг не е постигал досега!

Статистиката е повече от впечатляваща: 100 успеха на червените кортове на „Ролан Гарос“, 99 победи на любимия му „Аустрелиън Оупън“, където е и абсолютен рекордьор с 10 титли, 97 триумфа на свещената трева на „Уимбълдън“ и 95 победи на настоящия US Open – а броят им може да се увеличи още!

Голямото предизвикателство за Ноле предстои утре вечер, когато от 22:00 часа българско време ще се изправи срещу младата испанска звезда Карлос Алкарас в епичен полуфинален сблъсък.

В другата полуфинална битка ще видим световния номер 1 Яник Синер от Италия срещу канадския талант Феликс Оже-Алиасим.

Ако Джокович успее да вдигне трофея в Ню Йорк, той ще се превърне в първия тенисист в историята с невероятните 25 титли от Големия шлем на сингъл – постижение, което ще затвърди статута му на най-великия в този спорт.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса ?

    20:48 04.09.2025

  • 2 Стеф

    3 1 Отговор
    Айде Ноле, ИДЕМО!!!

    20:51 04.09.2025

