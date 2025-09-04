Новак Джокович с нов исторически рекорд в тениса – уникално постижение на US Open

Светът на тениса отново е в плен на магията наречена Новак Джокович! Сръбският ас продължава да пренаписва историята на спорта, като този път постави поредния си феноменален рекорд по време на Откритото първенство на САЩ 2025.

С достигането си до полуфиналите в Ню Йорк, Джокович стана първият и единствен тенисист, който е записал над 95 победи на всеки един от четирите престижни турнира от Големия шлем – истинско чудо, което никой друг не е постигал досега!

Статистиката е повече от впечатляваща: 100 успеха на червените кортове на „Ролан Гарос“, 99 победи на любимия му „Аустрелиън Оупън“, където е и абсолютен рекордьор с 10 титли, 97 триумфа на свещената трева на „Уимбълдън“ и 95 победи на настоящия US Open – а броят им може да се увеличи още!

Голямото предизвикателство за Ноле предстои утре вечер, когато от 22:00 часа българско време ще се изправи срещу младата испанска звезда Карлос Алкарас в епичен полуфинален сблъсък.

В другата полуфинална битка ще видим световния номер 1 Яник Синер от Италия срещу канадския талант Феликс Оже-Алиасим.

Ако Джокович успее да вдигне трофея в Ню Йорк, той ще се превърне в първия тенисист в историята с невероятните 25 титли от Големия шлем на сингъл – постижение, което ще затвърди статута му на най-великия в този спорт.