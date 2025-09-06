Новини
Алкарас след победата над Джокович: Беше физически труден мач

6 Септември, 2025 08:30 691 2

Не беше най-добрата ми игра, но се опитвам да поддържам това ниво от началото до края на всяка точка

Алкарас след победата над Джокович: Беше физически труден мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас говори след големия си успех над сръбската легенда Новак Джокович в полуфиналите на US Open. Благодарение на победата испанецът ще лиши балканеца от възможността да се бори за петия си трофей в САЩ, докато самият той ще се надява да спечели втората си титла от този турнир. Първата му и единствена засега победа в US Open дойде през 2022 г.

“Чувството е страхотно. Стигнах отново до финала на US Open. Това означава много за мен. Не беше най-добрата ми игра, но се опитвам да поддържам това ниво от началото до края на всяка точка. Много е важно. Беше физически труден мач. Играх добре. Щастлив съм, че стигнах до втория си финал на US Open”, каза Алкарас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 раз

    0 1 Отговор
    Алкатрас постигна победа над чичо Джок-забележително!

    08:48 06.09.2025

  • 2 Неваксинираният Джоко

    1 1 Отговор
    изкара тежък Ковид навремето и за това губи сили и мачове!
    Ковид оставя тежки последствия у неваксинираните!

    08:55 06.09.2025

