Дойде ли е краят за Новак Джокович?

6 Септември, 2025 11:30 1 242 17

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Сръбската легенда даде всичко от себе си в първите два сета, но в третия вече нямаше сили да отговори на интензитета на испанеца

Дойде ли е краят за Новак Джокович? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поражението от Карлос Алкарас на полуфиналите на US Open може да се окаже съдбовен момент в кариерата на Новак Джокович. 24-кратният шампион от Големия шлем отстъпи с 4:6, 6:7(4), 2:6 и си тръгна от „Артър Аш Стейдиъм“ с усмивка, която обаче изглеждаше като сбогуване, пише Tennis365.

Сръбската легенда даде всичко от себе си в първите два сета, но в третия вече нямаше сили да отговори на интензитета на испанеца. Така надеждите му за рекордната 25-а титла от Големия шлем бяха пометени от новата генерация в лицето на Алкарас и световния номер едно Яник Синер.

Тенис икони като Мартина Навратилова признаха, че моментът на раздяла с корта е тежък и може би вече е настъпил и за Джокович. „Усещането е същото, усилията са същите, но резултатите не идват. Сега ще му трябва помощ, защото срещу Алкарас и Синер е прекалено трудно“, коментира 18-кратната шампионка от Големия шлем.

Бившият тенисист Райън Харисън също изрази съмнение, че Джокович ще може да се върне на върха. „Карлос не игра най-добрия си мач, но победи в три сета. Това показва колко много е израснал. Новак изглеждаше така, сякаш не е сигурен дали ще се върне отново на този корт“, заяви той.

Въпреки че сърбинът още не е обявил официални планове, ясно е, че семейството и времето далеч от тура стават все по-важни за него. Ако не участва в редовни турнири до края на годината, единственото му появяване ще бъде на демонстративния „Six Kings Slam“, преди Australian Open през януари.


Оценка 2.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бонев

    13 1 Отговор
    Джокович е велик тенисист и може би трябваше да спре след като стана олимпийски шампион,но кой би спрял при тези наградни фондове..

    Коментиран от #10

    11:35 06.09.2025

  • 2 Пешо

    8 1 Отговор
    И най-великите се пенсионират, но оставят ярка следа.За разлика от бостанджиите.

    11:36 06.09.2025

  • 3 6315

    15 3 Отговор
    И щеше да бъде ненадминат шампион ако Ковидираните австралийци не му бяха забранили със скълъпени обвинения.

    Коментиран от #11

    11:39 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КОВИД19 го събори,

    2 17 Отговор
    понеже не беше ваксиниран! Сам си е виновен!

    Коментиран от #9

    11:42 06.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    2 4 Отговор
    не зная
    миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса ?

    11:43 06.09.2025

  • 9 Смех

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "КОВИД19 го събори,":

    А вие, набодените още ли сте живи?

    Коментиран от #14, #17

    11:50 06.09.2025

  • 10 Няма що, логика

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бонев":

    Да си сред 3-мата най-силни, това краят ли е?
    Ще вземе още някой трофей.

    Коментиран от #13

    11:51 06.09.2025

  • 11 Браво

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "6315":

    Шапка му свалям за дързостта да се откаже от парите и турнира в Австралия заради ваксините. Велик е и такъв ще си остане.

    11:55 06.09.2025

  • 12 Знайко

    8 1 Отговор
    Със сигурност ще опита в Австралия. При добро стечение може и да вземе още една до една година всичко се случва. Но ще е шестица от тотото. А вчера се контузи при 3/1 гейма във втория. Ако сте гледали мача. Той го каза и на преск. преди мача. Ако не ме предаде тялото ще играя.

    11:58 06.09.2025

  • 13 Бонев

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Няма що, логика":

    Има логика,но при синер и алкарас вече ще е много трудно.

    11:59 06.09.2025

  • 14 Жив и здрав

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Смех":

    съм и мощен, имам всички реваксинации, не съм кихнал!

    12:01 06.09.2025

  • 15 Мария

    0 4 Отговор
    Какво ме интересува балканския Джокович, путинист И антиваксър

    12:22 06.09.2025

  • 16 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Нека мислим малко по либерално ,относно успехите на Новак, все пак играе семи-финал на УС Опен,
    на тази въздраст , след 24 титли, от тура, това постижение само по себе си , показва колко е велик този играч!
    А манталитета и аурата около него е безпогрешна, всички там играят за пари, и играят докато могат!
    Той самия казва , че докато е на това ниво , ще продължи "да бърка сметките" на доста хора!
    Много от тези играчи продължават като треньори на по - млади тененсисти, Джокович явно не прави
    изключение, и докато печели повече пари като играч ,вместо треньор, че продължи да играе!
    Дано нашите млади звезди Иванов и Василев, които днес дават заявка за велики неща в бъдеще,
    имат повече късмет с треньри, от това което имаше Грегор, на тяхната въздраст, които да ги изведат
    на това, челно ниво на тенис!

    12:24 06.09.2025

  • 17 Мария,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Смех":

    Живи сме умникоооо, с по три бустерна сме и не се разболяхме, жалко, обаче за тези които си отидоха, ей така да вярват на антиваксъри те, Благодарни сме на Пфайзер, цялото семейство!!!

    12:29 06.09.2025

