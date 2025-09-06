Дойде ли е краят за Новак Джокович?

Поражението от Карлос Алкарас на полуфиналите на US Open може да се окаже съдбовен момент в кариерата на Новак Джокович. 24-кратният шампион от Големия шлем отстъпи с 4:6, 6:7(4), 2:6 и си тръгна от „Артър Аш Стейдиъм“ с усмивка, която обаче изглеждаше като сбогуване, пише Tennis365.
Сръбската легенда даде всичко от себе си в първите два сета, но в третия вече нямаше сили да отговори на интензитета на испанеца. Така надеждите му за рекордната 25-а титла от Големия шлем бяха пометени от новата генерация в лицето на Алкарас и световния номер едно Яник Синер.
Тенис икони като Мартина Навратилова признаха, че моментът на раздяла с корта е тежък и може би вече е настъпил и за Джокович. „Усещането е същото, усилията са същите, но резултатите не идват. Сега ще му трябва помощ, защото срещу Алкарас и Синер е прекалено трудно“, коментира 18-кратната шампионка от Големия шлем.
Бившият тенисист Райън Харисън също изрази съмнение, че Джокович ще може да се върне на върха. „Карлос не игра най-добрия си мач, но победи в три сета. Това показва колко много е израснал. Новак изглеждаше така, сякаш не е сигурен дали ще се върне отново на този корт“, заяви той.
Въпреки че сърбинът още не е обявил официални планове, ясно е, че семейството и времето далеч от тура стават все по-важни за него. Ако не участва в редовни турнири до края на годината, единственото му появяване ще бъде на демонстративния „Six Kings Slam“, преди Australian Open през януари.
