Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов впечатли с бързина на "Монца" преди финала на сезона във Формула 3

5 Септември, 2025 15:44 628 0

  • никола цолов-
  • формула 3-
  • монца-
  • квалификация-
  • гран при на италия-
  • моторни спортове-
  • български пилот-
  • кампос рейсинг-
  • резултати-
  • финал на сезона

Той записа второ време в свободната тренировка

Никола Цолов впечатли с бързина на "Монца" преди финала на сезона във Формула 3 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Никола Цолов даде сериозна заявка за триумф на легендарната писта "Монца", след като записа второ най-добро време в единствената свободна тренировка преди решителния кръг от шампионата на Формула 3 в Италия.

Младият пилот на "Кампос Рейсинг" демонстрира отлична форма, като завъртя най-бързата си обиколка за 1:38.601 минути. С това постижение Цолов се нареди непосредствено след американеца Уго Угочукву, който оглави класирането, а мексиканецът Ноел Леон остана трети.

Новият световен шампион във Формула 3 - Рафаел Камара от Бразилия се задоволи едва с 18-о време в тренировката.

Днес следобед предстои ключовата квалификация, която ще определи стартовата решетка както за утрешния спринт, така и за основното състезание в неделя. Квалификационната сесия ще бъде разделена на две групи по 15 състезатели, като Никола Цолов ще се състезава във втората група.


