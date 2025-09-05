Никола Цолов впечатли с бързина на "Монца" преди финала на сезона във Формула 3

Българският талант Никола Цолов даде сериозна заявка за триумф на легендарната писта "Монца", след като записа второ най-добро време в единствената свободна тренировка преди решителния кръг от шампионата на Формула 3 в Италия.

Младият пилот на "Кампос Рейсинг" демонстрира отлична форма, като завъртя най-бързата си обиколка за 1:38.601 минути. С това постижение Цолов се нареди непосредствено след американеца Уго Угочукву, който оглави класирането, а мексиканецът Ноел Леон остана трети.

Новият световен шампион във Формула 3 - Рафаел Камара от Бразилия се задоволи едва с 18-о време в тренировката.

Днес следобед предстои ключовата квалификация, която ще определи стартовата решетка както за утрешния спринт, така и за основното състезание в неделя. Квалификационната сесия ще бъде разделена на две групи по 15 състезатели, като Никола Цолов ще се състезава във втората група.