Арина Сабаленка отново на финал на US Open след драматичен обрат срещу Пегула

Беларуската тенис звезда Арина Сабаленка за трета поредна година си осигури място на финала на Откритото първенство на САЩ, след като демонстрира изключителна воля и характер в полуфиналния сблъсък срещу американката Джесика Пегула.

Световната номер едно се наложи с 4:6, 6:3, 6:4 в оспорван двубой, продължил 2 часа и 7 минути.

Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при дамите, впечатли с мощния си сервис, реализирайки цели 8 аса срещу Пегула. В решителния трети сет американката показа борбен дух и успя да отрази два мачбола, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на беларуската шампионка към нов финал в Ню Йорк.

На финала Арина Сабаленка ще се изправи срещу Аманда Анисимова, която преодоля Наоми Осака след 6:7(4), 7:6(3), 6:3.