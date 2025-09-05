Новини
Арина Сабаленка отново на финал на US Open след драматичен обрат срещу Пегула

Арина Сабаленка отново на финал на US Open след драматичен обрат срещу Пегула

5 Септември, 2025 17:04

Беларускинята ще спори за титлата с Аманда Анисимова

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Беларуската тенис звезда Арина Сабаленка за трета поредна година си осигури място на финала на Откритото първенство на САЩ, след като демонстрира изключителна воля и характер в полуфиналния сблъсък срещу американката Джесика Пегула.

Световната номер едно се наложи с 4:6, 6:3, 6:4 в оспорван двубой, продължил 2 часа и 7 минути.

Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при дамите, впечатли с мощния си сервис, реализирайки цели 8 аса срещу Пегула. В решителния трети сет американката показа борбен дух и успя да отрази два мачбола, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на беларуската шампионка към нов финал в Ню Йорк.

На финала Арина Сабаленка ще се изправи срещу Аманда Анисимова, която преодоля Наоми Осака след 6:7(4), 7:6(3), 6:3.


