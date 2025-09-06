Ясен е началният час на българския финал на US Open

Българският тенис ще има нов повод за гордост! Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на Откритото първенство на САЩ при юношите и днес от 18:00 ч. българско време ще спорят за трофея на корт №12 в Ню Йорк.

Иван Иванов стигна до битката за титлата след категоричен успех над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4. 16-годишният талант показа изключителна форма, реализира 7 аса и направи 25 печеливши удара, за да приключи срещата за едва 76 минути. За Иван това ще бъде втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“.

Малко след това Александър Василев също зарадва българските фенове, след като постигна обрат срещу Мигел от Бразилия – 2:6, 6:1, 6:0. Макар да имаше колебания на сервис и цели 9 двойни грешки, 18-годишният ни представител не остави съмнения в превъзходството си във втория и третия сет.

Така титлата на US Open при юношите със сигурност ще отиде в ръцете на българин, което е исторически успех за родния спорт.