Ясен е началният час на българския финал на US Open

6 Септември, 2025 09:59 914 2

  • иван иванов-
  • александър василев-
  • us open-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Титлата на US Open при юношите със сигурност ще отиде в ръцете на българин

Ясен е началният час на българския финал на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският тенис ще има нов повод за гордост! Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на Откритото първенство на САЩ при юношите и днес от 18:00 ч. българско време ще спорят за трофея на корт №12 в Ню Йорк.

Иван Иванов стигна до битката за титлата след категоричен успех над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4. 16-годишният талант показа изключителна форма, реализира 7 аса и направи 25 печеливши удара, за да приключи срещата за едва 76 минути. За Иван това ще бъде втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“.

Малко след това Александър Василев също зарадва българските фенове, след като постигна обрат срещу Мигел от Бразилия – 2:6, 6:1, 6:0. Макар да имаше колебания на сервис и цели 9 двойни грешки, 18-годишният ни представител не остави съмнения в превъзходството си във втория и третия сет.

Така титлата на US Open при юношите със сигурност ще отиде в ръцете на българин, което е исторически успех за родния спорт.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГПУЯК

    0 11 Отговор
    Браво и да пуснете статия ако някой от двамата отиде до тоалетна!

    10:08 06.09.2025

  • 2 Не се знае разбра

    3 1 Отговор
    По колко съперници преди това са елиминирали и от кои държави са. Факти, дайте пълна информация за българския успех.

    10:19 06.09.2025

