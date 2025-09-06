Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер, просто са много добри

Сърбинът Новак Джокович говори след загубата си от Карлос Алкарас в полуфиналите на US Open. Четирикратният носител на трофея сподели, че неговият опонент, както и другият класирал се за големия финал Яник Синер в момента са твърде добри и заслужено ще спорят за титлата.
“Загубих три от четирите си титли от Големия шлем от Карлос и Яник на полуфиналите. Те са просто твърде добри. Много ми е трудно да играя с тях, особено в последните етапи на турнирите от Големия шлем”, каза бившият световен номер едно.
Оценка 5 от 8 гласа.
1 Тото 1 и Тото 2
Проблемът е обаче , че единия го хванаха 2 пъти с ДОПИНГ и нищо не последва. Все едно не е било. Другите ги наказаха по 2 -4 години , а за ГРЕШНИКА - карай голяма работа , някаква грешка !
Тениса има вече петно върху себе си и честната игра !
09:08 06.09.2025
2 българин
09:18 06.09.2025
3 препис
Коментиран от #5, #6
09:27 06.09.2025
4 007
10:31 06.09.2025
5 Да те питам
До коментар #3 от "препис":И къде точно в статията трябва да я има тази дума - ТенисЪТ???
10:31 06.09.2025
6 Ожэффж
До коментар #3 от "препис":Това е отживелица приятелю. Недей да се правиш на много умен. Ако искаш може да върнем и падежите.
Коментиран от #7
10:34 06.09.2025
7 Да знаеш
До коментар #6 от "Ожэффж":Не е отживелица, а удобно оправдание за мързеливите неграмотници!
10:38 06.09.2025