Новини
Спорт »
Тенис »
Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер, просто са много добри

Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер, просто са много добри

6 Септември, 2025 08:59 1 832 7

  • новак джокович-
  • карлос алкарас-
  • us open-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Загубих три от четирите си титли от Големия шлем от Карлос и Яник на полуфиналите

Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер, просто са много добри - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сърбинът Новак Джокович говори след загубата си от Карлос Алкарас в полуфиналите на US Open. Четирикратният носител на трофея сподели, че неговият опонент, както и другият класирал се за големия финал Яник Синер в момента са твърде добри и заслужено ще спорят за титлата.

“Загубих три от четирите си титли от Големия шлем от Карлос и Яник на полуфиналите. Те са просто твърде добри. Много ми е трудно да играя с тях, особено в последните етапи на турнирите от Големия шлем”, каза бившият световен номер едно.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото 1 и Тото 2

    20 3 Отговор
    Напълно нормално. Освен , че са много добри и класа пред другите , те са и по-млади. Къде е 38 , къде е 24. Те стават още по-силни.
    Проблемът е обаче , че единия го хванаха 2 пъти с ДОПИНГ и нищо не последва. Все едно не е било. Другите ги наказаха по 2 -4 години , а за ГРЕШНИКА - карай голяма работа , някаква грешка !
    Тениса има вече петно върху себе си и честната игра !

    09:08 06.09.2025

  • 2 българин

    12 3 Отговор
    ВЕЛИК СПОРТИСТ И ГОЛЯМ ЧОВЕК ,ПОКЛОН

    09:18 06.09.2025

  • 3 препис

    8 2 Отговор
    ТенисЪТ има ... Учете правопис граматика!

    Коментиран от #5, #6

    09:27 06.09.2025

  • 4 007

    1 2 Отговор
    Просто си много стар вече, а тези двамцата нямаше да помиришат титла ,когато тримата големи бяха в разцвета си.

    10:31 06.09.2025

  • 5 Да те питам

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "препис":

    И къде точно в статията трябва да я има тази дума - ТенисЪТ???

    10:31 06.09.2025

  • 6 Ожэффж

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "препис":

    Това е отживелица приятелю. Недей да се правиш на много умен. Ако искаш може да върнем и падежите.

    Коментиран от #7

    10:34 06.09.2025

  • 7 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ожэффж":

    Не е отживелица, а удобно оправдание за мързеливите неграмотници!

    10:38 06.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ