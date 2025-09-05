Радослав Росенов с отличен старт на Световното първенство по бокс

Радослав Росенов започна по впечатляващ начин участието си на Световното първенство по бокс.

7-кратният европейски шампион надигра по категоричен начин Довлет Муханов (Туркменистан). В категория до 60 килограма българинът се забавлява на ринга в Ливърпул и си заслужи мястото във втория кръг на турнира. С бърза игра с краката и точни попадения той грабна чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Във втория кръг Радослав ще срещне Махамадали Гасимзаде. Двубоят с представителя на Азербайджан ще се играе в събота вечерта. Съперникът на нашия национал е световен вицешампион за младежи.