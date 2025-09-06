Притеснителна статистка за атаката на Арсенал

Работата на Арсенал в нападение смущава привържениците на отбора, макар победата с 5:0 срещу Лийдс Юнайтед в Лондон. Това се доказа и статистически, след като стана ясно, че звездата на Манчестър Сити - Ерлинг Халанд, има по-висока стойност на xG от игра (2.60) този сезон, отколкото целият отбор на Арсенал (2.21).

Норвежкият голаджия продължава да доминира с невероятната си ефективност, докато „артилеристите“ търсят начин да повишат остротата си в атака. Арсенал вкара един гол на Манчестър Юнайтед от корнер в първия кръг, а в третия не успя да се разпише срещу Ливърпул на "Анфийлд".

"Артилеристите" се подслиха значително през лятото. Те привлякоха с трансфери Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке и Еберечи Езе за малко над 206 милиона евро.

Erling Haaland has more open play xG this season (2.60) than Arsenal (2.21). — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) September 6, 2025