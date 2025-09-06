Новини
Спорт »
Световен футбол »
Притеснителна статистка за атаката на Арсенал

Притеснителна статистка за атаката на Арсенал

6 Септември, 2025 16:29 524 0

  • виктор гьокереш-
  • нони мадуеке-
  • еберечи езе-
  • арсенал-
  • нападение-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • ерлинг халанд

Арсенал вкара един гол на Манчестър Юнайтед от корнер в първия кръг, а в третия не успя да се разпише срещу Ливърпул на "Анфийлд"

Притеснителна статистка за атаката на Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Работата на Арсенал в нападение смущава привържениците на отбора, макар победата с 5:0 срещу Лийдс Юнайтед в Лондон. Това се доказа и статистически, след като стана ясно, че звездата на Манчестър Сити - Ерлинг Халанд, има по-висока стойност на xG от игра (2.60) този сезон, отколкото целият отбор на Арсенал (2.21).

Норвежкият голаджия продължава да доминира с невероятната си ефективност, докато „артилеристите“ търсят начин да повишат остротата си в атака. Арсенал вкара един гол на Манчестър Юнайтед от корнер в първия кръг, а в третия не успя да се разпише срещу Ливърпул на "Анфийлд".

"Артилеристите" се подслиха значително през лятото. Те привлякоха с трансфери Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке и Еберечи Езе за малко над 206 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ