Новини
Спорт »
Бг футбол »
Капитан на България: Отборният дух е нашата сила

Капитан на България: Отборният дух е нашата сила

6 Септември, 2025 20:30 435 4

  • антон недялков-
  • българия-
  • грузия-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

Утре ни чака много тежък мач

Капитан на България: Отборният дух е нашата сила - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на националния отбор на България – Антон Недялков сподели очакванията си преди утрешната световна квалификация срещу отбора на Грузия. Недялков ще изведе тима ни с капитанската лента в отсъствието на Кирил Десподов.

"Отборният дух и отборната игра могат да заменят липсата на качества. Всички в съблекалнята са наясно с това и утре ще се види отборната игра и отборният дух. Това е нашата сила. Не би трябвало да е демотивиращо това, че има по-силни футболисти от теб. Това трябва да ти дава стимул да се развиваш. По-какъв начин ще развиваме българския футбол, като си кажем, че сме паднали от Испания и се демотивираме. Това трябва да мотивира младите да са на тяхното ниво и да се развиват. Грузия са силен отбор с много силни играчи. Утре ни чака много тежък мач. Ако не сме заедно и не играем като отбор, няма да имаме никак добри условия".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    Такава сила сте, че който ви хване доволен остава.
    Котета, а не лъвове сте. Бегайте всички в чалготеките и ме се показвайте повече. Срам ни е от вас.

    20:33 06.09.2025

  • 2 Крум

    3 0 Отговор
    Отборен дух!?Това е анекдот....утре още една загуба....може дори и да е по-,тежка от първата..все пак испанците спряха да играят след 3:0...И ще дойде дежурното "Продължаваме напред"......

    20:36 06.09.2025

  • 3 Дух

    1 0 Отговор
    Без коментар

    20:38 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ