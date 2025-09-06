Душан Влахович герой за Сърбия срещу Латвия

Сърбия постигна минимална победа с 1:0 в гостуването си на Латвия в среща от петия кръг в Група „K“ от световните квалификации. В герой се превърна Душан Влахович, който продължи серията си от силни изяви и донесе успеха още в 12-ата минута с прецизен удар от дистанция.

След този успех съставът на Драган Стойкович събра седем точки и вече гледа към предстоящия двубой с Англия в Белград в понеделник. В същата група са още Албания и Андора.

Сърбите контролираха играта през целия мач и отправиха цели 20 изстрела към вратата на съперника. Липсата на втори гол обаче остави напрежение до последния съдийски сигнал. В добавеното време домакините бяха близо до изравняване, когато удариха греда при една от редките си атаки.

За Влахович това бе трето поредно попадение от началото на сезона – след двата му гола за Ювентус в първите два кръга на Серия А. Ако към тях прибавим и контролните срещи на торинци, сръбският нападател вече бележи в пет последователни мача.

Латвия остава с актив от четири точки на четвъртата позиция и в следващия кръг ще гостува на Албания.