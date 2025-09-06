Новини
Вратар на Манчестър Юнайтед пред сензационен трансфер в Турция

6 Септември, 2025 21:28 657 1

Камерунският национал се превърна в трети избор на "Олд Трафорд" след привличането на Сен Ламенс сот Антверп

Вратар на Манчестър Юнайтед пред сензационен трансфер в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трабзонспор постигна споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на вратаря Андре Онана под наем, твърди Фабрицио Романо. Камерунският национал се превърна в трети избор на "Олд Трафорд" след привличането на Сен Ламенс сот Антверп.

Двата клуба са се разбрали за преотстъпването на 29-годишния страж, като остава единствено той да даде съгласие да премине край Черно море.

Турският журналист Яъз Сабунчоолу добави, че в момента Трабзонспор води преговори с Онана, като е увеличил офертата си към него. Турският клуб търси нов вратар, след като продаде своя титуляр Оурджан Чакър на Галатасарай за 33 млн. евро.

Андре Онана има договор за още три години с Манчестър Юнайтед с опция за още един сезон. Той беше привлечен от Интер през лятото на 2023 година срещу 50 млн. евро.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    Ега ти кофти фамилията!...🤣🤣🤣

    21:32 06.09.2025

