Илиан Илиев: Не искам да добавям още излишно напрежение върху футболистите със сега или никога

6 Септември, 2025 19:28 526 3

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • българия-
  • грузия

Чака ни много тичане

Илиан Илиев: Не искам да добавям още излишно напрежение върху футболистите със сега или никога - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България - Илиан Илиев, даде пресконференция преди утрешното гостуване на Грузия. Срещата от квалификациите за Мондиал 2026 е от 16:00 часа на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси.

"Тичахме много срещу този труден съперник – европейският шампион Испания. Няма контузени за радост, само нападателят Александър Колев имаше проблеми с коляното, но сега е добре. След поражението си говорихме малко в съблекалнята, нормално атмосферата не е перфектна. Грузия е в това положение също, защото и те загубиха мача си, така че сме в една и съща ситуация", започна Илиев.

Попитан колко е решаващ утрешния мач и може ли да се нарече финал, той обясни: "Не е чак финал, не бива така да се представят мачовете, че е крайно решаващ мач. По принцип всеки мач е еднакво важен, те са и шест мача в програмата на групата. След утре имаме още четири мача. И ако приемем, че на хартия първото място е за Испания, има още да се разиграва 2-ата позиция. Не искам да добавям още излишно напрежение върху футболистите със "сега или никога". Има четири мача за всеки отбор".

Очакванията са да бъдат направени промени в стартовия състав и селекционерът на България трябваше да отговори какви ще бъдат те. "Днес е вторият ден след мача, първият беше забравен. Сега направихме малко по-интензивна тренировка. Ако някой каже, че има умора и сме го планирали, то ще излезе от състава и ще влязат други. Първо ще говорим с футболистите. Но ние така или иначе ще направим промени. Утре е ранен мач и ще трябва бързо да решим състава".

За съперника утре Илиев обясни виждането си: "Впечатленията от Грузия са, че те са един от проспериращите отбори, представиха се добре на Европейското първенство. Имат футболисти на високо ниво, играят атакуващо. Гледахме мача с Турция, загубиха го, но е от тези мачове, в които на единия отбор му се случиха нещата. Трябва да се подготвим за доста бягане, а и ще бъде топло".

Вили Саньол ще липсва на Грузия и може ли това да е предимство за България? "Той работи вече над 2 години, вероятно с помощниците са направили няколко варианта, а и той седи зад пейката, така че ще вземат лесно решенията".

"Не са много въпросителните за нашия стартов състав утре, имаме яснота. Няма такива, които казват, че не искат да играят, но имало е моменти когато казват изморен съм, не съм готов. Така че ще видим до последно", завърши българският треньор с темата колко неясноти има в състава за мача.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъпет шоу

    1 0 Отговор
    Добре, че е утре мача, да не развалят допълнително празника на хората, след високопарните изявления на провалени политици.

    19:57 06.09.2025

  • 3 Кеум

    0 0 Отговор
    Изобщо не ги стресирайте.....да не вземе някой лабилен футболист ..да си пререже вените...иначе ясно ,че световно няма да има...даже ме оже и да не се пътува в чужбина...особено срещу Испания служебно 3 на нула като гости е успех...

    20:29 06.09.2025

