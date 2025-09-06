Играч на Барселона обвини Дисниленд в расизъм (ВИДЕО)

Футболистът на Барселона Рафиня обвини популярния увеселителен парк Дисниленд в расизъм. В случая той е бесен на комплекса в Париж, защото неговият син е бил подминат от аниматор в костюм. Бразилският национал споделя клип, на който се вижда как т.нар. маскот прегръща всички деца, но не и това в червено, което е на Рафиня и се казва Гаел (роден 2023 г.).

🚨 Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris 🤬



« Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

“Служителите ви са позор. Не би трябвало да се отнасяте с хората по този начин, особено с деца. От вас се очаква да правите децата щастливи, а не да игнорирате дете. Бих предпочел да наречем това “игнориране”, да не кажа нещо друго. Безрасмници”, пише играчът на Барса.

La story d'après est encore plus choquante... pic.twitter.com/RUDIL1w8JV — Salah (@SalaahL) September 5, 2025

“Разбирам, че тези, които работят това, се изморяват, но защо всички бели деца бяха прегърнати, а моят син - не. Мразя ви, Дисниленд! Та той просто искаше едно “здравей” и прегръдка. Имате късмет, че той не разбира какво се случва. Вашият служител е лайно, вашият служител е глупак”, продължава Рафиня.