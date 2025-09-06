Новини
Играч на Барселона обвини Дисниленд в расизъм (ВИДЕО)

Играч на Барселона обвини Дисниленд в расизъм (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 17:59 746 5

Служителите ви са позор

Футболистът на Барселона Рафиня обвини популярния увеселителен парк Дисниленд в расизъм. В случая той е бесен на комплекса в Париж, защото неговият син е бил подминат от аниматор в костюм. Бразилският национал споделя клип, на който се вижда как т.нар. маскот прегръща всички деца, но не и това в червено, което е на Рафиня и се казва Гаел (роден 2023 г.).

“Служителите ви са позор. Не би трябвало да се отнасяте с хората по този начин, особено с деца. От вас се очаква да правите децата щастливи, а не да игнорирате дете. Бих предпочел да наречем това “игнориране”, да не кажа нещо друго. Безрасмници”, пише играчът на Барса.

“Разбирам, че тези, които работят това, се изморяват, но защо всички бели деца бяха прегърнати, а моят син - не. Мразя ви, Дисниленд! Та той просто искаше едно “здравей” и прегръдка. Имате късмет, че той не разбира какво се случва. Вашият служител е лайно, вашият служител е глупак”, продължава Рафиня.


  • 1 Митака

    7 3 Отговор
    За детето само банани...

    Коментиран от #4

    18:03 06.09.2025

  • 2 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Ако Майкъл Джексън беше жив,щеше да прегърне малчугана .Джако обичаше децата и беше техен приятел.

    18:28 06.09.2025

  • 3 Блак ис хармфъл

    2 1 Отговор
    Да си построи един Блак Дисниленд и да си определи правилата!

    18:35 06.09.2025

  • 4 Да знаеш

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Митака":

    Детето си е дете, но то трябва отрано да свиква, че е втора категория човек.

    18:56 06.09.2025

  • 5 Възмотен

    1 1 Отговор
    Верно простащина!

    19:16 06.09.2025

