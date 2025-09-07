Бербатов с гол за легендите на Ман Юнайтед срещу Селтик и Стилиян Петров

Димитър Бербатов отбеляза гол за Манчестър Юнайтед при равенството 2:2 със Селтик в благотворителен мач на легендите, игран в Глазгоу. Голмайстор номер 1 в историята на българския национален отбор се разписа в двубоя на "Селтик Парк" в 29-ата минута след асистенция на бившия си съотборник Нани.

Девет минути преди това "червените дяволи" поведоха с попадение на Дарън Флетчър.

В състава на Селтик като резерва влезе Стилиян Петров. "Зелено-белите" изравниха резултата след попадения на Скот Макдоналд и Шон Малоуни. Те бяха точни съответно в 75-ата и 78-ата минута на срещата.

Мачът е организиран от клубната фондация на Селтик с цел набиране на финансови средства за лица и семейства в неравностойно положение.

В състава на Юнайтед личаха имената на Майкъл Карик, Микаел Силвестър, Ерик Джемба-Джемба, Луи Саа, Карел Поборски и Дарън Гибсън.

За отбора на Селтик играха Ян Венегоор оф Хеселинк, Андреас Хинкел, Джо Харт, Йоргос Самарас, Глен Ловенс и Лий Нейлър.