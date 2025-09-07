Новини
Левски разби ЦСКА със 7:0 при юношите

7 Септември, 2025 16:28

Герой за “сините” в неделя беше Денислав Костов с хеттрика, а останалите попадения реализираха Кристиан Шиячки, Александър Николов, Красен Крумов, Васил Киров

Левски разби ЦСКА със 7:0 при юношите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски разби ЦСКА със 7:0 в среща от 5-ия кръг на Елитната група до 16 години. Герой за “сините” в неделя беше Денислав Костов с хеттрика, а останалите попадения реализираха Кристиан Шиячки, Александър Николов, Красен Крумов, Васил Киров.

Срещата започна равностойно, а първата добра ситуация дори се откри пред “червените” след десет минути игра. Центриране от корнер доведе до намеса на Александър Митев, а при добавката играч на гостите стреля неточно.

Левски отговори с рядко срещани три гола за пет минути. Първо Кристиян Шиячки откри, след като засече топката при центриране от фланга на Александър Николов. След това Денислав Костов удвои с хубав удар от границата на наказателното поле, а Александър Николов направи 3:0 в 23-тата минута.

До края на полувремето домакините добавиха още две попадения. Денислав Костов бе изведен от Васил Киров и направи 4:0, а минути преди края на първата част Красен Крумов реализира за 5:0.

Второто полувреме започна с добри положение и пред двете врати, но вратарите се намесиха отлично.

В 55-ата Васил Киров се възползва от грешка в защитата на ЦСКА и с левия крак отбеляза шесто попадение. Най-красивият момент в мача дойде пет минути по-късно, след като Денислав Костов прехвърли вратаря на “червените” от центъра на терена.

След пет кръга Левски е в серия от победи и няма загубена точка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    3 1 Отговор
    Нека свикват от малки.

    16:30 07.09.2025

  • 2 айдеде

    2 0 Отговор
    Крайно време беше ...

    16:44 07.09.2025

  • 3 Левскар

    1 0 Отговор
    ЧИСЛОТО 7 Е ЧИСЛОТО НА ЛЕВСКИ СРЕЩУ ЦЕЦКА ЛОВЕШКА .

    16:57 07.09.2025

