Левски разби ЦСКА със 7:0 при юношите

Левски разби ЦСКА със 7:0 в среща от 5-ия кръг на Елитната група до 16 години. Герой за “сините” в неделя беше Денислав Костов с хеттрика, а останалите попадения реализираха Кристиан Шиячки, Александър Николов, Красен Крумов, Васил Киров.

Срещата започна равностойно, а първата добра ситуация дори се откри пред “червените” след десет минути игра. Центриране от корнер доведе до намеса на Александър Митев, а при добавката играч на гостите стреля неточно.

Левски отговори с рядко срещани три гола за пет минути. Първо Кристиян Шиячки откри, след като засече топката при центриране от фланга на Александър Николов. След това Денислав Костов удвои с хубав удар от границата на наказателното поле, а Александър Николов направи 3:0 в 23-тата минута.

До края на полувремето домакините добавиха още две попадения. Денислав Костов бе изведен от Васил Киров и направи 4:0, а минути преди края на първата част Красен Крумов реализира за 5:0.

Второто полувреме започна с добри положение и пред двете врати, но вратарите се намесиха отлично.

В 55-ата Васил Киров се възползва от грешка в защитата на ЦСКА и с левия крак отбеляза шесто попадение. Най-красивият момент в мача дойде пет минути по-късно, след като Денислав Костов прехвърли вратаря на “червените” от центъра на терена.

След пет кръга Левски е в серия от победи и няма загубена точка.