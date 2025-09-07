Новини
Човешка трагедия можеше да почерни мач от Втора лига

7 Септември, 2025 10:28 927 1

  • николай митов-
  • футбол-
  • спартак плевен-
  • хебър

Първи към него отишъл треньорът на Хебър Николай Митов, чиято решителна намеса спасола живота на играча му

Човешка трагедия можеше да почерни мач от Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Човешка трагедия можеше да почерни футболната среща от 7-ия кръг на Втора лига между тимвоете на Спартак Плевен и Хебър, завършила с победното 2:1 за пазарджиклии, съобщава "Марица".

В началото на мача, след рутинно единоборство във въздуха, Марио Дадаков от Хебър се оказал под бутоните на противников футболист, който буквално стъпил върху главата му. В следствие на това Дадаков глътнал езика си. Първи към него отишъл треньорът на Хебър Николай Митов, чиято решителна намеса спасола живота на играча му.

"Митов се развика - дайте лед, дайте лед. След това обърна Марио настрани и, слагайки лед на врата му, бавно успя да му извади езика. Всичко това стана пред очите на домакинския лекар, който учудващо гледаше пасивно. Просто Митов, без преувеличение, върна това момче към живота", споделиха очевидци пред пловдивската медия.

Веднага след това Марио Дадаков бил откаран по спешност с линейка в плевенската областна болница. Това бе причината за 18-минутното прекъсване на първото полувреме на срещата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В такива моменти

    1 0 Отговор
    Се вижда кой колко струва. Жадното е печен!

    11:36 07.09.2025

