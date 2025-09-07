Кристиано Роналдо задмина Лео Меси

Португалската легенда Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди с националната фланелка. Снощи нападателят вкара поредните си два гола за „мореплавателите“ в световната квалификация срещу Армения.

Роналдо се разписа два пъти за успеха с 5:0. Така португалецът оформи головата си сметка в мачове от световни квалификации на 38 гола в 48 срещи. Така той задмина с две попадения големия си конкурент Лионел Меси, който има 36 гола в 72 световни квалификации.

Роналдо се доближи все по-вече до Карлос Луис от Гватемала, който държи рекорда за най-много голове в световни квалификации.