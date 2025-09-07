Новини
Кристиано Роналдо задмина Лео Меси

7 Септември, 2025 14:00 847 6

Роналдо се разписа два пъти за успеха с 5:0

Кристиано Роналдо задмина Лео Меси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Португалската легенда Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди с националната фланелка. Снощи нападателят вкара поредните си два гола за „мореплавателите“ в световната квалификация срещу Армения.

Роналдо се разписа два пъти за успеха с 5:0. Така португалецът оформи головата си сметка в мачове от световни квалификации на 38 гола в 48 срещи. Така той задмина с две попадения големия си конкурент Лионел Меси, който има 36 гола в 72 световни квалификации.

Роналдо се доближи все по-вече до Карлос Луис от Гватемала, който държи рекорда за най-много голове в световни квалификации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Уважение и към двамата! Всеки от тях държи рекорди недостижими за другите! Въпреки това само единият ще приключи кариерата си с 1000+ гола в официални мачове!

    14:08 07.09.2025

  • 2 Разликата

    3 1 Отговор
    Роналдо е човека-отбор, табуретката - гюмеджия.

    14:15 07.09.2025

  • 3 Грешка

    0 4 Отговор
    Този егоцентрик никога не може да изпревари Меси ! Няма харизмата му , дрибъла му , лекотата с която играе , гения му и спортсменството му .

    Коментиран от #5

    14:40 07.09.2025

  • 4 Никой

    0 0 Отговор
    Глупости. меси Има просто е - извънземен.

    Коментиран от #6

    14:59 07.09.2025

  • 5 Жорко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грешка":

    Леле колко много си объркан,прочети историите и на двама от малки деца досега и ще разбереш,ако умееш да четеш и разбираш прочитането!

    15:00 07.09.2025

  • 6 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    За меси от Банкя ли каза.

    15:24 07.09.2025

