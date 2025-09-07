Кристиано Роналдо задмина Лео Меси

Португалската легенда Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди с националната фланелка. Снощи нападателят вкара поредните си два гола за „мореплавателите“ в световната квалификация срещу Армения.
Роналдо се разписа два пъти за успеха с 5:0. Така португалецът оформи головата си сметка в мачове от световни квалификации на 38 гола в 48 срещи. Така той задмина с две попадения големия си конкурент Лионел Меси, който има 36 гола в 72 световни квалификации.
Роналдо се доближи все по-вече до Карлос Луис от Гватемала, който държи рекорда за най-много голове в световни квалификации.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
14:08 07.09.2025
2 Разликата
14:15 07.09.2025
3 Грешка
Коментиран от #5
14:40 07.09.2025
4 Никой
Коментиран от #6
14:59 07.09.2025
5 Жорко
До коментар #3 от "Грешка":Леле колко много си объркан,прочети историите и на двама от малки деца досега и ще разбереш,ако умееш да четеш и разбираш прочитането!
15:00 07.09.2025
6 Тома
До коментар #4 от "Никой":За меси от Банкя ли каза.
15:24 07.09.2025