Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри: Златната топка не ми беше от голяма полза

Родри: Златната топка не ми беше от голяма полза

7 Септември, 2025 10:59 526 0

  • родри-
  • златна топка-
  • футбол

29-годишният испанец не игра през по-голямата част от миналия сезон поради сериозна травма на коляното

Родри: Златната топка не ми беше от голяма полза - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на националния тим на Испания и Манчестър Сити Родри заяви, че спечелената "Златна топка" е била глътка свеж въздух в трудна година, но не е могла да компенсира пропускането на толкова много време поради контузия.

29-годишният испанец не игра през по-голямата част от миналия сезон поради сериозна травма на коляното и въпреки че взе най-желаната индивидуална награда в световния футбол месец след като се контузи, тя не е успяла напълно да компенсира разочарованието му.

"Травмата беше много по-значима от "Златната топка". Наградата глътка свеж въздух в момент, когато преживявах наистина труден период", каза Родри на пресконференция преди двубоя на Испания срещу Турция от световните квалификации.

"Радвам се за признанието, но не ми е от полза. Все още искам да бъда същия футболист. Преди всичко, преминавайки през такъв процес психически, аз се стремя да се върна на най-доброто си ниво. Искам отново да се наслаждавам на футбола. Това е единствената ми цел. Досега играх два мача този сезон с моя клуб. Връщам се във форма", коментира полузащитникът, цитиран от БТА.

Родри, който влезе от резервната скамейка при победата на Испания с 3:0 над България в четвъртък, знае, че сега има конкуренция на национално ниво в лицето новото попълнение на Арсенал Мартин Субименди. Но той не само приветства това, но и добави, че 26-годишният футболист представлява бъдещето на отбора.

"Той е страхотен играч. Има дисциплината и манталитета, които могат да го направят един от най-добрите, ако вече не е. Говорих с него онзи ден и му казах, че сега е негово време, че му оставям ключовете за отбора. Той е на невероятно ниво и съм щастлив да видя тима в същата ситуация. Много съм щастлив, че се върнах. Презареден съм и съм много развълнуван, физически се чувствам много добре. Сега е въпрос на това да си върна ритъма", каза още Родри.

Селекционерът Луис де ла Фуенте, който отправи най-добри пожелания към предшественика си Луис Енрике, след като наставникът на Пари Сен Жермен претърпя операция заради фрактура на ключицата, заяви, че Родри е готов да започне като титуляр срещу Турция тази вечер: "Ще видим как ще протече тренировката, но той е в перфектно състояние. Може да започне мача или не, но най-важната новина е, че е тук, за да ни достави много радост."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ