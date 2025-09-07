Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш футболист на Барса ще играе в Иран

7 Септември, 2025 12:01 608 0

  • барселона-
  • мунир ел хадади-
  • иран-
  • футбол-
  • естеглал техеран

Той пристига в отбора като свободен агент, след като за последно беше част от Леганес

Бивш футболист на Барса ще играе в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Барселона Мунир Ел Хадади ще играе в Иран. Нападателят подписа договор за две години с местния гранд Естеглал Техеран. Той пристига в отбора като свободен агент, след като за последно беше част от Леганес.

Ел Хадади беше считан за един от най-големите таланти на каталунците, но така и не успя да разгърне потенциала си. Той беше част от каталунците до 2019 година, като през този период беше даван под наем на Валенсия и Алавес. След това премина в Севиля, където прекара три години. Последваха престои в Хетафе, Лас Палмас и за последно Леганес.

Нападателят има 267 мача в Ла Лига, в които е вкарал 47 гола.

Той има 11 двубоя за националния отбор на Мароко.


