Карлос Алкарас детронира Яник Синер, завърна се на трона на US Open

8 Септември, 2025 05:28, обновена 8 Септември, 2025 04:34 299 0

Испанецът надделя на финала над вече бившия победител от Италия с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

Испанецът Карлос Алкарас е новият шампион на Откритото първенство на САЩ (US Open) на сингъл при мъжете, предаде ФОКУС.

Световният номер 2 надделя на финала над вече бившия победител Яник Синер от Италия с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Двубоят продължи 2 часа и 43 минути, а с успеха Карлито се завръща и на върха в ранглистата.

Алкарас сътвори цели 10 аса и спечели 83% от точките си при вкаран първи сервис (45 от 54). Той сътвори 41 уинъра срещу едва 21 от ракетата на световния номер 1.

Това бе 13-а поредна победа за Карлито като всяка една от тях бе в САЩ след загубения финал на "Уимбълдън" точно от Синер с 1:3.

Така двамата си размениха титлите на последните два турнира от Големия шлем спрямо година по-рано.

Освен това двамата най-добри играчи в Тура взеха по 2 титли от Мейджър състезания този сезон (Алкарас взе Ролан Гарос и US Open, Синер взе Аустрелиън Опън и Уимбълдън).

Трофеят е 6-и за Алкарас в турнири от Големия шлем като това той постига на едва 22-годишна възраст. Той има по 2 титли от надпреварите в Париж, Лондон и Ню Йорк, а в Австралия е стигнал до момента само до четвъртфинал.

Синер остава с 4 титли от турнири от Шлема.

В директните двубои Алкарас вече води с 10 към 5 успеха (само в официалните срещи)


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
