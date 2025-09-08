Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо: Вчера си намерих нов приятел

Кристиано Роналдо: Вчера си намерих нов приятел

8 Септември, 2025 10:00 884 1

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия

Благодарен съм за любовта и подкрепата всеки ден и се надявам всички да могат да следват мечтите си!

Кристиано Роналдо: Вчера си намерих нов приятел - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Преди да отбележи два гола при разгромната победа на Португалия над Армения (5:0), Кристиано Роналдо създаде красив момент с млад фен, видимо развълнуван, че е излязъл на терена рамо до рамо с португалския национал, който също беше доста усмихнат.

Този момент бързо стана вирусен в социалните мрежи и нападателят на Ал Насър не остана безразличен, като на следващия ден публикува в Instagram, показвайки колко е щастлив, че е сбъднал мечтата на това дете.

„Вчера си намерих нов приятел. Благодарен съм за любовта и подкрепата всеки ден и се надявам всички да могат да следват мечтите си!“, написа той, споделяйки отново видеото от този момент между двамата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсуль

    1 2 Отговор
    любовен ?
    💋❤️🌈

    10:01 08.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ