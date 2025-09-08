Кристиано Роналдо: Вчера си намерих нов приятел

Преди да отбележи два гола при разгромната победа на Португалия над Армения (5:0), Кристиано Роналдо създаде красив момент с млад фен, видимо развълнуван, че е излязъл на терена рамо до рамо с португалския национал, който също беше доста усмихнат.

Този момент бързо стана вирусен в социалните мрежи и нападателят на Ал Насър не остана безразличен, като на следващия ден публикува в Instagram, показвайки колко е щастлив, че е сбъднал мечтата на това дете.

„Вчера си намерих нов приятел. Благодарен съм за любовта и подкрепата всеки ден и се надявам всички да могат да следват мечтите си!“, написа той, споделяйки отново видеото от този момент между двамата.

The Armenian kid chosen to accompany Ronaldo prematch overcome with emotion. He'll remember this moment for the rest of his life. pic.twitter.com/s2ZBjQ3suf — Tom Kundert (@PortuGoal1) September 6, 2025