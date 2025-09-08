Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Барселона са набелязали Хари Кейн за заместник на Роберт Левандовски

8 Септември, 2025 12:30 277 0

  • хари кейн-
  • роберт левандовски-
  • футбол-
  • барселона

Договорът на Левандовски с Барселона изтича в края на сезона и отборът от Ла Лига се подготвя за живот без 37-годишния поляк

В Барселона са набелязали Хари Кейн за заместник на Роберт Левандовски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Барселона са набелязали Хари Кейн като „идеален вариант“ за заместник на Роберт Левандовски. Каталунците вече се оглеждат за варианти за нов нападател за следващия сезон и именно английският национал е на първо място в списъка с желани играчи, твърди "Ел Насионал".

Договорът на Левандовски с Барселона изтича в края на сезона и отборът от Ла Лига се подготвя за живот без 37-годишния поляк. Според каталунското издание, 32-годишният Кейн се е превърнал в основна цел на "блаугранас" за негов заместник, най-вече поради достъпната цена.

Смята се, че Байерн (Мюнхен) би бил склонен да продаде английския национал за сума между 40 и 50 милиона евро. Очаква се пазарната стойност на Кейн да спадне следващото лято, тъй като тогава ще му остава само една година от договора с мюнхенци.

Откакто пристигна в Байерн, англичанинът има на сметката си 91 гола и 28 асистенции в точно 100 мача във всички турнири.


