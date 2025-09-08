Новини
Мемфис Депай стана голмайстор №1 Нидерландия за всички времена

8 Септември, 2025 10:59 611 0

Мемфис беше ключов за „Оранжевите“ с головете си за 1:0 и 3:2, като с тези попадения постигна рекорда, който преследваше отдавна

Мемфис Депай стана голмайстор №1 Нидерландия за всички времена - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Мемфис Депай постигна своя рекорд, най-накрая е голмайстор номер едно на Нидерландия за всички времена след 51-ия и 52-ия си гол за "лалетата". Той е много щастлив от титлата си, но очаква с нетърпение още по-важен етап. „Това е много по-важно от тази вечер.“

Мемфис беше ключов за „Оранжевите“ с головете си за 1:0 и 3:2, като с тези попадения постигна рекорда, който преследваше отдавна. Въпреки това, той смята, че медиите са преувеличили този стремеж. „Медиите го осветяват. Но аз съм нападател. Така че какво друго мога да правя, освен да се занимавам с голове и асистенции?“, пита той на глас в разговор с NOS.

Депай осъзнаваше колко важни бяха головете му за Нидерландия и е щастлив, че най-накрая достигна този етап. „Сега можем да продължим напред“, засмя се той. „Аз го манифестирах. Току-що благодарих на играчите, но и на всички други играчи, които са играли преди мен. Почерпих много вдъхновение. В крайна сметка, трябва да дадеш много от себе си, разбира се, че съм горд.“


Свързани новини


