Новини
Спорт »
Световен футбол »
Дейвид Алаба: Не мисля за раздяла с Реал Мадрид, това са лъжи

Дейвид Алаба: Не мисля за раздяла с Реал Мадрид, това са лъжи

8 Септември, 2025 10:29 345 0

  • дейвид алаба-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • саудитска арабия

Достатъчно дълго съм във футбола, за да знам, че слуховете са част от работата

Дейвид Алаба: Не мисля за раздяла с Реал Мадрид, това са лъжи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дейвид Алаба настоява, че ще остане в Реал Мадрид и през този сезон. Капитанът на Австрия е свързван с трансфер в професионалната лига на Саудитска Арабия. Той обаче за момента няма намерение да напуска "Сантиаго Бернабеу".

„Достатъчно дълго съм във футбола, за да знам, че слуховете са част от работата. Не се замислям много над това и много се смях, защото нищо от написаното не беше вярно, беше лъжа“, отсече Алаба.

Алаба също така успокои феновете относно състоянието си, изразявайки оптимизъм за завръщането си на терена.

„Сега се чувствам добре, напоследък се подобрих много. Мисля, че мога да играя 90 минути за националния отбор, въпреки че не знам дали би било разумно", допълни австриецът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ