Дейвид Алаба: Не мисля за раздяла с Реал Мадрид, това са лъжи

Дейвид Алаба настоява, че ще остане в Реал Мадрид и през този сезон. Капитанът на Австрия е свързван с трансфер в професионалната лига на Саудитска Арабия. Той обаче за момента няма намерение да напуска "Сантиаго Бернабеу".

„Достатъчно дълго съм във футбола, за да знам, че слуховете са част от работата. Не се замислям много над това и много се смях, защото нищо от написаното не беше вярно, беше лъжа“, отсече Алаба.

Алаба също така успокои феновете относно състоянието си, изразявайки оптимизъм за завръщането си на терена.

„Сега се чувствам добре, напоследък се подобрих много. Мисля, че мога да играя 90 минути за националния отбор, въпреки че не знам дали би било разумно", допълни австриецът.