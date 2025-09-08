Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиан Илиев коментира критиките, раздяла с отбора и има ли скандал с Илия Груев

Илиан Илиев коментира критиките, раздяла с отбора и има ли скандал с Илия Груев

8 Септември, 2025 11:59 824 17

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • илия груев

И ни критикуват дори и хора, които в тяхната си професия със сигурност не са най-добрите, не са направили нещо значимо, но на гърба на футболния отбор всеки може да се упражнява

Илиан Илиев коментира критиките, раздяла с отбора и има ли скандал с Илия Груев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер на България по футбол Илиан Илиев заяви след завръщането на тима в София от Грузия, че ще направи обстоен анализ на свършеното до момента от него и неговия щаб, а също така се чувства уморен от постоянните критики. Илиев предварително отхвърли информацията за конфликт с Илия Груев и го посочи като един от най-добрите при загубата с 0:3 в Тбилиси в неделя.

"Със сигурност когато допускаш грешки, тези грешки се наказват. Това е една от причините за загубата. Но времето, което мина от мача, няма да промени мнението ми, че влязохме добре в мача. Знаехме за тяхната нервност, че им предстои втори мач у дома и първия са го загубили. Но за съжаление не успяхме да използваме всичко това. До 30-ата минута беше напълно равностойно, във всяка една посока можеше да тръгне мача. Но ние допуснахме първа грешка и те ни вкараха. Най-лошото е, че не за първи път като допуснем такъв гол веднага се сриваме. А на това ниво не е добре да се случва. Така че не само трябва да се работи спортно-технически, но и психологически, тъй като един пример е мача с Гърция. Нищо, че е контролна среща. До 60-ата минута стояхме добре, а след това след първия стават четири. Сега също се допусна и не говори положително за психологията на отбора. Но пък ние влязохме с една идея да ги притесним при изнасянето и знаехме, че там им е слабото място. И успяхме, което е поне една правилна крачка в развитието ни", започна Илиев.

Сравнението с европейския шампион Испания бързо отмина, но въпросът е дали България вече трудно се сравнява с Грузия, въпреки пораженията и от двата отбора с по 0:3.

"Грузия като състав има няколко футболисти, които играят на много високо ниво, знаете ги. И това им дава самочувствие. Да не се връщаме назад в годините, когато и ние сме имали футболисти, играещи в европейски грандове. И покрай тях и другите добиват самочувствие, макар и да не са същото ниво. Мисля, че това е разликата между нас и тях".

Но малко след загубата на България в Тбилиси, дойде новината и от турския град Коня, където Испания буквално помете домакините с 6:0. Така българите изостават само с три точки от 2-ото място и доколко мечтата за него все още е жива.

"Всеки отбор, който започва квалификация, има някаква мечта. Особено при нас, да стане чудото, но реалността я видяхме, особено в първия мач с Испания. Не мога да кажа, че са ни убили мечтите, донякъде ни върнаха в реалността. Но пак остава едно голямо Но, че ако сме по-усойчиви психически, няма да допуснем тази последната загуба".

Следващата квалификация за българите е домакинство на Турция на 11-и октомври и въпросът към селекционера е какво трябва да се очаква от този мач.

"Ние първо трябва да погледнем тези два резултата, тези два мача. И да си обсъдим какво ще правим за в бъдеще. Защото аз като футболист и като треньор доста съм градил име и в един момент с 2-3 мача всичко да се изтрие, това което съм направил? И не ми е приятно след всеки един такъв резултат да съм може би най-критикуваният човек в България. Но пък е част от играта и трябва да се приема. Така че нека си направим анализа какво сме свършили назад и да видим какво ще се случва напред".

Относно информациите за скандал между селекционера и един от водещите български футболисти – Илия Груев, Илиев прие много хладнокръвно ситуацията.

"Нека да обясни този, който е казал, че е имало скандал. Видяхте, че Илия си изигра първия мач, влезе във втория мач. Той отсъстваше, но също така Чочев и Васко Панайотов бяха извън състава. Ние го обяснихме там – единият поради умора, другият по наше решение, а третият – с физически проблеми, които не му позволиха да започне мача. Но после влезе и се справи добре. Мислите ли, че ако имаше някакви проблеми, щеше да е в състава и след това да влезе? И да се постарае така. Защото може би след контузията му, един от най-силните му мачове за националния отбор?"

Попитан дали е разколебан в позицията си, Илиев отговори:

"Както искате, така ме разбирайте. Аз казах това, което казах. Важното нещо е, че – то всяка професия е трудна, но особено нашата е публична и говорим пред цялата нация, във всеки един момент – цялата подготовка и времето след мача при лоши резултати, ни костват изключително много нерви. И въпреки положените усилия, пак си най-виновен за нещо, тогава тия неща разколебават".

Друга активна в медиите тема е, че е възможно Илиев съвсем скоро да се раздели с поста си и дори е намерен негов заместник.

"Аз не чета много, но е нормално да се пишат неща за моето бъдеще, когато не побеждава отбора. Дали очакванията са реални към нашия отбор или не, със сигурност търпим критики, което е нормално. И ни критикуват дори и хора, които в тяхната си професия със сигурност не са най-добрите, не са направили нещо значимо, но на гърба на футболния отбор всеки може да се упражнява. И това е дразнещото".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    9 0 Отговор
    Тоя да се извини за много слабия национален отбор, отговорност за това е на хора като Борислав Михайлов, БМБ, Шиши и олигарха от Разград.

    Коментиран от #14

    12:04 08.09.2025

  • 2 Сервитьор

    6 1 Отговор
    Два пъти тройка кебапчета ли бяхте поръчали? С гарнитура?

    12:05 08.09.2025

  • 3 ха ха

    6 1 Отговор
    Лефскито, събирай си парцалките и бегай ри гларусите у Варна!

    12:07 08.09.2025

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Българският национален отбор по футбол най-спокойно могат да го объркат с отбора по борба. Нито имат физиката на футболисти, нито техника, нито пък елементарна тактическа грамотност. За треньорчето със смешните цайси, какво да кажа, с такъв матриал, толкова.

    12:19 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван Грозни

    3 0 Отговор
    Най-дразнещо е, че се радваме когато бият някого повече от нас. Скоро пак ще ядем свинската опашка ако новият треньор не направи кардинални промени/особено прехваления вратар/. Левскари немогат да играят в международни срещи. Показват го години наред ама нали гонзо е нека продължаваме с провалите.

    Коментиран от #11

    12:20 08.09.2025

  • 7 Лост

    2 0 Отговор
    Той да се радва,че след 3:0 Испания започна с нас разпускаща тренировка второто полувреме.Иначе не знам докъде щяха да стигнат с психиката при едно 6-7 :0 срещу Испания.

    12:24 08.09.2025

  • 8 всички сте

    2 0 Отговор
    За "Ергенът".Мнекени и фръцли.

    12:25 08.09.2025

  • 9 От Кауфланд

    2 0 Отговор
    Какво искате да постигнете с тези футболисти ,а и отборите са пълни с южно африкански американски футболисти

    12:28 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сега

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Грозни":

    Кажи какви кардинални промени може да направи ,освен да смени Вуцов

    Коментиран от #17

    12:30 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дадобре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Търновец":

    Ти как ще отговориш на Илиан,по добър ли си в професията си?

    12:33 08.09.2025

  • 15 ВарнаГларуса

    1 0 Отговор
    много е вероятно Груев да му е казал нещо за подредбата на отбора и за дъртаците които пуска, но Груев е най добрият ни футболист и злобното човече неможе да го изгони както го прави в ЧМ, колко момчета изхвърчаха понеже не му се подчинявали, да го подложат него на полиграф !!!

    12:35 08.09.2025

  • 16 ОСТАВКА

    1 0 Отговор
    Илиев, слаб треньор си. Не виждаш ли че играчите са не само некадърни а и не искат да тичат.Стоят статично само да мине мача. Тоя Колев, Миланов вече са свършили с футбола. А и тоя кюпек номер 12 Минев, Минков ли е няма нищо общо с футбола. А и смачкай самочувствието на Петков,че го раздава голям футболист. А вратарчето май беше махмурлия.

    12:35 08.09.2025

  • 17 РЕалисто

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сега":

    да подбере най добрите от младежите, а тия над 30 г. да ги маха, има и други за разкарване ........

    12:38 08.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ