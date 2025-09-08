Секси красавица в сръбския футбол показа завидна форма и предизвика буря от реакции

Пресаташето на сръбския Войводина Нови Сад Саня Кружевац взриви социалните мрежи с горещи кадри от почивката си в Хърватия. Сексапилната красавица показа завидна форма и предизвика буря от реакции.
Саня сподели няколко снимки, на които позира в оскъден бански. На един от фотосите тя е с вдигнати крака нагоре.
Феновете побързаха да я засипят с хиляди лайкове и коментари.
Очевидно Кружевац се наслаждава на почивката си по най-добрия възможен начин, а последователите ѝ със сигурност очакват още по-провокативни кадри.
1 Баба Гошка
Коментиран от #6
13:09 08.09.2025
2 Мухаа ха!
13:19 08.09.2025
3 Приличат на богини
13:36 08.09.2025
4 бушприт
13:56 08.09.2025
5 ООрана държава
14:11 08.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.