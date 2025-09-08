Новини
Секси красавица в сръбския футбол показа завидна форма и предизвика буря от реакции

Секси красавица в сръбския футбол показа завидна форма и предизвика буря от реакции

8 Септември, 2025 13:00

Саня сподели няколко снимки, на които позира в оскъден бански

Секси красавица в сръбския футбол показа завидна форма и предизвика буря от реакции - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пресаташето на сръбския Войводина Нови Сад Саня Кружевац взриви социалните мрежи с горещи кадри от почивката си в Хърватия. Сексапилната красавица показа завидна форма и предизвика буря от реакции.

Саня сподели няколко снимки, на които позира в оскъден бански. На един от фотосите тя е с вдигнати крака нагоре.

A post shared by Beba Kruzevic (@sanjabebaaa)

Феновете побързаха да я засипят с хиляди лайкове и коментари.

Очевидно Кружевац се наслаждава на почивката си по най-добрия възможен начин, а последователите ѝ със сигурност очакват още по-провокативни кадри.

A post shared by Beba Kruzevic (@sanjabebaaa)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Горката! Колко ли пчели са и нажилили джууките, тай заприличала на патица. Една снимка е по-ясна от 1000 думи. И мозъкът й е колкото патешкия.

    Коментиран от #6

    13:09 08.09.2025

  • 2 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    И у нас си ги имаме в излишък.Задължителни джуки,свити във формата на пуешка трътка,15 см токче,из г зени.И в далечен ракурс.Що не свали токчетата и да застане свободно,в цял ръст,боса срещу камерата.Такива виреят единствено на балканите ,и при мамалигите.Мокрите мечти на комплексар- онанисти.

    13:19 08.09.2025

  • 3 Приличат на богини

    3 0 Отговор
    А едни чинии не могат да измият. За какво ми е вкъщи? По добре да се убия от бачкане и да и дам едни 100 кинта за час, отколкото да ми надува главата с операции, интервенции и да ме кара да гледам Ергенът.

    13:36 08.09.2025

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    Пресаташето на сръбския отбор "Войводина"- Нови Сад, Саня Кружевац взриви социалните мрежи. Мрежите експлоадираха и са невъзможни за възстановяване. Все едно,че ги е улучил руски дрън-дрън,ъъъъъ,дрон ли беше?

    13:56 08.09.2025

  • 5 ООрана държава

    0 0 Отговор
    А така, пускайте сръбски точилки, кви ми поствате на бибър грозната жена

    14:11 08.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

