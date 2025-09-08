Секси красавица в сръбския футбол показа завидна форма и предизвика буря от реакции

Пресаташето на сръбския Войводина Нови Сад Саня Кружевац взриви социалните мрежи с горещи кадри от почивката си в Хърватия. Сексапилната красавица показа завидна форма и предизвика буря от реакции.

Саня сподели няколко снимки, на които позира в оскъден бански. На един от фотосите тя е с вдигнати крака нагоре.

Феновете побързаха да я засипят с хиляди лайкове и коментари.

Очевидно Кружевац се наслаждава на почивката си по най-добрия възможен начин, а последователите ѝ със сигурност очакват още по-провокативни кадри.