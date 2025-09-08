Футболист от Примера получи забрана да играе за период от 10 месеца

Защитникът на Атлетик (Билбао) Йерай Алварес получи забрана да играе за период от 10 месеца. Наказанието му е наложена заради положителна допинг проба. Тестът е направен след първия полуфинал от Лига Европа между испанския клуб и Манчестър Юнайтед. „Лъвовете“ загубиха от „червените дяволи“ с 0:3.

Наказанието на 30-годишния Алварес влиза в сила със задна дата – от 2 юни. Така той ще може да се завърне на терена на 2 април 2026 г. Две месеца по-рано ще има възможност да поднови тренировки.

В официалното становище на ФИФА се казва, че забраненото вещество канреон е попаднало в организма на защитника чрез неправилно приемане на лекарство против косопад, а не става дума за умишлено приемане на допинг.

През 2016 г. Йерай Алварес премина през курс на химиотерапия, след като беше диагностициран с рак. След това той се бори с причинената от лечението загуба на коса.