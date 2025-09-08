Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболист от Примера получи забрана да играе за период от 10 месеца

Футболист от Примера получи забрана да играе за период от 10 месеца

8 Септември, 2025 18:59 379 0

  • атлетик билбао-
  • йерай алварес-
  • футбол-
  • забрана

Йерай Алварес с положителна проба за забранено вещество

Футболист от Примера получи забрана да играе за период от 10 месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Атлетик (Билбао) Йерай Алварес получи забрана да играе за период от 10 месеца. Наказанието му е наложена заради положителна допинг проба. Тестът е направен след първия полуфинал от Лига Европа между испанския клуб и Манчестър Юнайтед. „Лъвовете“ загубиха от „червените дяволи“ с 0:3.

Наказанието на 30-годишния Алварес влиза в сила със задна дата – от 2 юни. Така той ще може да се завърне на терена на 2 април 2026 г. Две месеца по-рано ще има възможност да поднови тренировки.

В официалното становище на ФИФА се казва, че забраненото вещество канреон е попаднало в организма на защитника чрез неправилно приемане на лекарство против косопад, а не става дума за умишлено приемане на допинг.

През 2016 г. Йерай Алварес премина през курс на химиотерапия, след като беше диагностициран с рак. След това той се бори с причинената от лечението загуба на коса.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ