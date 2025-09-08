Новини
Челси и Ман Сити се целят в перла в школата на Барселона

8 Септември, 2025 19:31

Английските грандове, които през лятото значително подсилиха първите си отбори, продължават да обръщат внимание и на развитието на академиите си

Челси и Ман Сити се целят в перла в школата на Барселона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Челси и Манчестър Сити обмислят възможност да отправят оферта за един от най-обещаващите таланти в школата на Барселона – 17-годишния Дро Фернандес.

Английските грандове, които през лятото значително подсилиха първите си отбори, продължават да обръщат внимание и на развитието на академиите си. И двата клуба имат традиция да привличат перспективни играчи от чужбина, с които да допълват местния си контингент с играчи.

Фернандес вече има шест мача за националния отбор на Испания U17 и през сезон 2024/25 изигра седем двубоя в Младежката Шампионска лига, като вкара два гола – срещу Монако и Йънг Бойс. Той бе част и от триумфа във финала срещу Трабзонспор (4:1), където се появи от пейката.

Миналия уикенд младият халф направи дебют за Барса Атлетик в мач срещу Поререс в Сегунда Федерасион – Група III. Освен това бе неизползвана резерва в първите три срещи на „блаугранас“ в Ла Лига този сезон – ясен знак за доверието на старши треньора Ханзи Флик.

Барселона е категоричен, че иска да задържи Фернандес, чийто договор е до 2027 г. Каталунците планират постепенно да му дадат повече възможности в първия състав и евентуално да удължат контракта му.

Въпреки това бъдещето на 17-годишния талант остава отворено. През януари той ще навърши 18 години и очакванията са, че ще настоява за редовен футбол на високо ниво. Именно тук се крие шансът за Челси и Манчестър Сити, които следят внимателно развитието му и могат да се включат в битката за подписа му.


