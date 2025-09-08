Новини
Байер Леверкузен намери наследника на Тен Хаг

8 Септември, 2025 18:27 483 0

Хюлман е договорил условията си с германския клуб

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Датският специалист Каспер Хюлманд ще бъде новият треньор на Байер Леверткузен. 53-годишният специалист ще замени Ерик тен Хаг, който беше уволнен след само три официални мача начело на „аспирините“.

Хюлман е договорил условията си с германския клуб. Всички документи са подготвени. Остава единствено официалното представяне на специалиста.

За последно Каспер Хюлманд работи като селекционер на националния отбор на Дания. Той води „червения динамит“ в периода 2020-2024 г. Има опит в Бундеслигата начело на Майнц през сезон 2014/15.

Следващият двубой на Байер (Леверкузен) в германския футболен елит е в петък срещу Айнтрахт (Франкфурт).


