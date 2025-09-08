Новини
Изненадващо! Ботев Пловдив се раздели с Ивелин Попов

8 Септември, 2025 17:30 441 1

От клуба обявиха, че в следващите дни ще се внесе яснота какви са мотивите за тези действия

Изненадващо! Ботев Пловдив се раздели с Ивелин Попов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) официално обяви, че се разделя с Ивелин Попов. Изненадващата раздяла е по взаимно съгласие между двете страни след проведени срещи между ръководството и футболиста. От клуба обявиха, че в следващите дни ще се внесе яснота какви са мотивите за тези действия.

Ето какво пишат от Ботев:

Официално съобщение на ПФК Ботев Пловдив

ПФК Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба.

ПФК Ботев Пловдив


  • 1 скоро,скоро!!!

    0 0 Отговор
    отива при керкеза!!

    17:38 08.09.2025

